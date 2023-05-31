Вслід за Залужним та Сирським: рф оголосила в "розшук" генерал-лейтенанта Наєва

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У росії після оголошення в розшук Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського оголосили в розшук командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті міністерства внутрішніх справ російської ведерації у вівторок, 30 травня, повідомляє командування ОС ЗСУ.

Цитата

"Але в той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"! Слава Україні! Разом переможемо!" - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Тижнем раніше росіяни запустили три фейкові новини про "загибель" українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру і Олександра Сирського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім - що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито "отримав важку травму під Херсоном".

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