В росії оголосили в розшук прокурора МКС, який видав ордер на арешт путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) Каріма Ахмада Хана, який видав ордер на арешт володимира путіна, повідомляє "Медіазона" з посиланням на базу даних розшукуваних, передає УНН.
Деталі
У скріншоті, зробленому з бази даних відомства, вказується, що Карім Хан розшукується за кримінальною статтею, однак, за якою саме – не називається.
Контекст
17 березня МКС видав ордер на арешт володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в росії марії львової-бєлової. Суд вважає, що вони, ймовірно, відповідальні за незаконне переміщення і депортацію дітей з України та окупованих територій до росії під час війни.
Через три дні після цього слідчий комітет рф завів кримінальну справу за статтями про притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності (частина 2 статті 299 КК), а також про підготовку до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин (частина 2 статті 360 із застосуванням частини 1 статті 30 КК).
Фігурантами цієї справи стали прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ахмад Хана і низка суддів МКС. При цьому суддів «Медіазона» у базі розшуку поки що не виявила.