В россии объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест путина

Детали

В скриншоте, сделанном с базы данных ведомства, указывается, что Карим Хан разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно – не называется.

Контекст

17 марта МУС выдал ордер на арест владимира путина и уполномоченной по правам ребенка в россии марии львовой-беловой. Суд считает, что они предположительно несут ответственность за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и оккупированных территорий в россию во время войны.

Через три дня после этого следственный комитет рф завел уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК), а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 с применением части 1 статьи 30 УК).

Фигурантами этого дела стали прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хана и ряд судей МУС. При этом судей «Медиазона» в базе розыска пока не обнаружила.