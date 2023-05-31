Вслед за Залужным и Сырским: рф объявила в "розыск" генерал-лейтенанта Наева

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В россии после объявления в розыск Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского объявили в розыск командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства внутренних дел российской ведения во вторник, 30 мая, сообщает командование ОС ВСУ.

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"Но в то время пока российская пропаганда тратит бешеные деньги на детские угрозы и запугивания, мы убеждены, что "Ничто не остановит идею, время которой пришло"! Слава Украине! Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Дополнение

Неделей ранее россияне запустили три фейковые новости о "гибели" украинских командующих Сил территориальной обороны и Сухопутных войск ВСУ Александра Танцюру и Александра Сырского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем - что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы "получил тяжелую травму под Херсоном".

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