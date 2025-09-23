Всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу: Рютте про готовність НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не завжди буде збивати російські літаки, як порушать повітряний простір країн-членів, однак, рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів прийматиметься на основі розвідданих про рівень загрози, яку вони можуть становити. Про це Рютте заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Оскільки в цьому випадку не було оцінено безпосередньої загрози, збивати літаки не було необхідності. І, звичайно, ми завжди будемо дбати про те, щоб реагувати пропорційно. Але якщо буде потрібно, можете бути впевнені, що ми зробимо все необхідне, щоб захистити наші міста, наших людей, нашу інфраструктуру. Але так це працює. Це не означає, що ми завжди будемо негайно збивати літаки. Як я вже сказав, ми будемо оцінювати ситуацію в режимі реального часу на основі всіх доступних розвідданих, виходячи з чітких критеріїв - сказав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збивати літаки МіГ, які залетіли в Естонію та пробули там 12 хвилин, не було необхідності, адже вони не несли безпосередньої загрози.