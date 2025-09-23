Всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу: Рютте про готовність НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу

$41.380.13
Ексклюзив
12:09 • 3808 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 5822 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 29173 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 27824 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 30102 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 45338 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46680 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43475 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 67967 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69885 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 24003 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 20337 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 7748 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 11502 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 7334 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 3802 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 7436 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 20437 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 24097 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 29166 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 1368 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 68715 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 32256 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 47945 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 99410 перегляди
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

Всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу: Рютте про готовність НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, прийматиметься на основі розвідданих про рівень загрози. Він зазначив, що НАТО реагуватиме пропорційно, але не завжди негайно збиватиме літаки.

Всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу: Рютте про готовність НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не завжди буде збивати російські літаки, як порушать повітряний простір країн-членів, однак, рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів прийматиметься на основі розвідданих про рівень загрози, яку вони можуть становити. Про це Рютте заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Оскільки в цьому випадку не було оцінено безпосередньої загрози, збивати літаки не було необхідності. І, звичайно, ми завжди будемо дбати про те, щоб реагувати пропорційно. Але якщо буде потрібно, можете бути впевнені, що ми зробимо все необхідне, щоб захистити наші міста, наших людей, нашу інфраструктуру. Але так це працює. Це не означає, що ми завжди будемо негайно збивати літаки. Як я вже сказав, ми будемо оцінювати ситуацію в режимі реального часу на основі всіх доступних розвідданих, виходячи з чітких критеріїв

- сказав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збивати літаки МіГ, які залетіли в Естонію та пробули там 12 хвилин, не було необхідності, адже вони не несли безпосередньої загрози.

Павло Башинський

Державний кордон України
Марк Рютте
НАТО
Естонія