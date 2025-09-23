Все решения будут приниматься в режиме реального времени: Рютте о готовности НАТО сбивать российские самолеты над территорией Альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не всегда будет сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, однако решение о применении силы против самолетов или дронов будет приниматься на основе разведывательных данных об уровне угрозы, которую они могут представлять. Об этом Рютте заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Поскольку в этом случае не было оценено непосредственной угрозы, сбивать самолеты не было необходимости. И, конечно, мы всегда будем заботиться о том, чтобы реагировать пропорционально. Но если потребуется, можете быть уверены, что мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши города, наших людей, нашу инфраструктуру. Но так это работает. Это не означает, что мы всегда будем немедленно сбивать самолеты. Как я уже сказал, мы будем оценивать ситуацию в режиме реального времени на основе всех доступных разведывательных данных, исходя из четких критериев