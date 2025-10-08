$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 2004 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7804 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11965 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12784 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17407 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17377 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16334 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59536 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54679 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39644 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі плани містобудування тепер включатимуть захисні споруди: ВР прийняла за основу законопроєкт

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Верховна Рада 8 жовтня 2025 року прийняла за основу законопроєкт щодо запобігання надзвичайним ситуаціям. Він передбачає цифровізацію обліку та інтеграцію захисних споруд у містобудівну документацію.

Всі плани містобудування тепер включатимуть захисні споруди: ВР прийняла за основу законопроєкт

На засіданні Верховної Ради 8 жовтня 2025 року прийнято за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Серед ключових завдань законопроекту цифровізація процесів обліку та питання формування фонду захисних споруд цивільного захисту, передає УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Деталі

Метою законопроекту, прийнятого Вреховною Радою на засіданні 8 жовтня 2025 року, є удосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту. Також ідеться про підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

Серед завдань законопроекту:

  • створення правових засад для розбудови мережі центрів та класів безпеки;
    • інтеграція питань формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;
      • уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;
        • цифровізація процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;
          • забезпечення ефективної роботи суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період;
            • усунення термінологічних неузгодженостей та застарілих норм у законодавстві.

              Доповнення

              Законопроектом для цього передбачається внесення відповідних змін до Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" в частині обов’язкового врахування інженерно-технічних заходів цивільного захисту, вимог пожежної та техногенної безпеки у містобудівній документації, а також належного утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

              Нагадаємо

              Кабмін затвердив стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року вартістю 789,3 млрд грн. 

              Захисні споруди будуються по всій Україні - Юсов16.05.24, 14:41 • 22052 перегляди

              Ігор Тележніков

              Політика
              Верховна Рада України
              Україна