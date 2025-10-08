Всі плани містобудування тепер включатимуть захисні споруди: ВР прийняла за основу законопроєкт

На засіданні Верховної Ради 8 жовтня 2025 року прийнято за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Серед ключових завдань законопроекту цифровізація процесів обліку та питання формування фонду захисних споруд цивільного захисту, передає УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Деталі

Метою законопроекту, прийнятого Вреховною Радою на засіданні 8 жовтня 2025 року, є удосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту. Також ідеться про підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

Серед завдань законопроекту:

створення правових засад для розбудови мережі центрів та класів безпеки;

інтеграція питань формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;

уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;

цифровізація процесів обліку, зокрема атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів;

забезпечення ефективної роботи суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів в особливий період;

усунення термінологічних неузгодженостей та застарілих норм у законодавстві.

Доповнення

Законопроектом для цього передбачається внесення відповідних змін до Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" в частині обов’язкового врахування інженерно-технічних заходів цивільного захисту, вимог пожежної та техногенної безпеки у містобудівній документації, а також належного утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Нагадаємо

Кабмін затвердив стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року вартістю 789,3 млрд грн.

