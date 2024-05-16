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Захисні споруди будуються по всій Україні - Юсов

Захисні споруди будуються по всій Україні - Юсов

Київ • УНН

 • 22034 перегляди

Оборонні споруди будуються по всій Україні, в тому числі у віддалених від лінії фронту регіонах, таких як Одеса, в рамках планової роботи з підготовки до будь-яких можливих сценаріїв і провокацій та забезпечення більшої безпеки.

По всій Україні будуються захисні споруди. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту "На холодну голову", передає кореспондент УНН.

Захисні споруди будуються по всій країні. В тому числі якщо ми говоримо про Одесу, наприклад яка далека від сухопутної лінії фронту, але захисні споруди там будуються по всім напрямкам,

- сказав Юсов.

Деталі

Він зазначив, що це не для того, щоб готуватися для якогось прориву, чи можливої здачі, а, тому що є відповідні протоколи, вимоги, плани командування й вони втілюються в життя, це планова робота.

Це має навпаки викликати більше відчуття захищеності, підготовки до будь-яких можливих сценаріїв та провокацій,

- зазначив Юсов.

Доповнення

Центр протидії дезінформації спростував російські фейки про відсутність ліній оборони на Харківщині.

У Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що "фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто".

2 квітня 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що   на зведення надійних фортифікацій цього року урядом виділено 20 млрд гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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