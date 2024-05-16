Захисні споруди будуються по всій Україні - Юсов
Київ • УНН
Оборонні споруди будуються по всій Україні, в тому числі у віддалених від лінії фронту регіонах, таких як Одеса, в рамках планової роботи з підготовки до будь-яких можливих сценаріїв і провокацій та забезпечення більшої безпеки.
По всій Україні будуються захисні споруди. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту "На холодну голову", передає кореспондент УНН.
Захисні споруди будуються по всій країні. В тому числі якщо ми говоримо про Одесу, наприклад яка далека від сухопутної лінії фронту, але захисні споруди там будуються по всім напрямкам,
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Він зазначив, що це не для того, щоб готуватися для якогось прориву, чи можливої здачі, а, тому що є відповідні протоколи, вимоги, плани командування й вони втілюються в життя, це планова робота.
Це має навпаки викликати більше відчуття захищеності, підготовки до будь-яких можливих сценаріїв та провокацій,
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