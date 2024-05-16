Защитные сооружения строятся по всей Украине - Юсов

По всей Украине строятся защитные сооружения. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью Оксане Мороз для проекта "На холодную голову", передает корреспондент УНН.

Защитные сооружения строятся по всей стране. В том числе если мы говорим об Одессе, например которая далека от сухопутной линии фронта, но защитные сооружения там строятся по всем направлениям, - сказал Юсов.

Детали

Он отметил, что это не для того, чтобы готовиться для какого-то прорыва, или возможной сдачи, а, потому что есть соответствующие протоколы, требования, планы командования и они воплощаются в жизнь, это плановая работа.

Это должно наоборот вызвать большее ощущение защищенности, подготовки к любым возможным сценариям и провокациям, - отметил Юсов.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине.

В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".

2 апреля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что на возведение надежных фортификаций в этом году правительством выделено 20 млрд гривен.