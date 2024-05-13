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Центр протидії дезінформації спростував російські фейки про відсутність ліній оборони на Харківщині

Центр протидії дезінформації спростував російські фейки про відсутність ліній оборони на Харківщині

Київ • УНН

 • 19496 перегляди

У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що оборонні фортифікації на Харківщині збудовані, але через загрозу ворожих обстрілів вони створені за межами "сірої зони".

Сили оборони України підготували декілька ліній оборони на Харківщині. Проте у зв'язку з обстрілами прикордонної території фортифікації будували за межами "сірої зони". Про це заявив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі 

Коваленко пояснює, що боронні рубежі не могли бути збудовані у зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, адже ця територія знаходиться у безпосередній близькості до кордону та прострілюється ворогом. 

Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Бо вся техніка та інженери просто знищувалися б ворогом. Лінії оборони на Харківщині є, це декілька надійних ліній. Незабаром уповноважені особи розкажуть про них детальніше

- зазначив керівник Центру. 

За його словами, маніпуляції довкола фортифікацій на Харківщині є продовженням російської ІПсО з дискредитації військового керівництва України з метою спровокувати розкол між місцевою і центральною владою, поширити панічні настрої та спричинити падіння бойового духу підрозділів ЗСУ. 

У відомстві додають, що ситуація на Харківщині суттєво загострилася, однак наразі бойові дії ведуть виключно у прикордонні, Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Нагадаємо

 Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що "фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто"

Сили оборони потіснили окупантів та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська - Генштаб13.05.24, 18:33 • 18700 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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