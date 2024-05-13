Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

Силы обороны Украины подготовили несколько линий обороны на Харьковщине. Однако в связи с обстрелами приграничной территории фортификации строили за пределами "серой зоны". Об этом заявил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Коваленко объясняет, что оборонительные рубежи не могли быть построены в зоне, где сейчас ведутся активные боевые действия, ведь эта территория находится в непосредственной близости к границе и простреливается врагом.

Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно. Потому что вся техника и инженеры просто уничтожались бы врагом. Линии обороны на Харьковщине есть, это несколько надежных линий. Вскоре уполномоченные лица расскажут о них подробнее - отметил руководитель Центра.

По его словам, манипуляции вокруг фортификаций на Харьковщине являются продолжением российской ИПСО по дискредитации военного руководства Украины с целью спровоцировать раскол между местной и центральной властью, распространить панические настроения и вызвать падение боевого духа подразделений ВСУ.

В ведомстве добавляют, что ситуация на Харьковщине существенно обострилась, однако пока боевые действия ведут исключительно в приграничье, Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Напомним

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто"

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