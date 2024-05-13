Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  107908 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  107960 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  160697 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208204 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214093 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205538 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159716 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151862 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131255 просмотра

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11 мая 2024, 08:40  •  219567 просмотра
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Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что оборонительные фортификации на Харьковщине построены, но из-за угрозы вражеских обстрелов они созданы за пределами "серой зоны".

Война •   •  1239 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

россияне удерживают гражданских лиц в подвалах Волчанска Харьковской области, угрожая им расстрелом и принудительным трудом, что является военными преступлениями и нарушением Женевской конвенции, сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Общество •   •  3419 просмотра
Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.

Война •   •  5102 просмотра
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Трюдо координацию позиций перед Саммитом мира, лидерство Канады в возвращении перемещенных украинских детей, ситуацию на фронте и продолжение оборонной поддержки Украины.

политика •   •  3940 просмотра
Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины

На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб

Украинские военные сбили российский истребитель Су-25 в Донецкой области.

Война •   •  4685 просмотра
На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб

На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

Гражданин США был среди 20 человек, задержанных на митинге против грузинского закона об "иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси.

Новости Мира •   •  4408 просмотра
На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

Украинские войска оттеснили российские войска и проводят зачистку северных окраин Волчанска на Харьковском направлении в условиях продолжающихся боев.

Война •   •  5174 просмотра
Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции

Мобильное приложение "Дія" ищет ветеранов и членов их семей для бета-тестирования новой функции - удостоверение ветерана в приложении, целью которого является уменьшение бюрократии для бойцов Вооруженных Сил.

Общество •   •  4951 просмотра
В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции

Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Украинский ветеран войны с позывным "Терен", который потерял на войне обе ноги, станет новым Холостяком на телеканале СТБ в Украине, и уже сейчас продолжается кастинг на шоу, которое выйдет в эфир осенью.

Общество •   •  7962 просмотра
Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями Всемирной Лютеранской Федерации, поблагодарил их за поддержку Украины и призвал продвигать идею Глобального Саммита Мира для восстановления справедливого мира для Украины.

политика •   •  6834 просмотра
Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира