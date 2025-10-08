Все планы градостроительства теперь будут включать защитные сооружения: ВР приняла за основу законопроект

На заседании Верховной Рады 8 октября 2025 года за основу принят проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Среди ключевых задач законопроекта цифровизация процессов учета и вопросы формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Детали

Целью законопроекта, принятого Верховной Радой на заседании 8 октября 2025 года, является усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты. Также речь идет о повышении эффективности реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период.

Среди задач законопроекта:

создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности;

интеграция вопросов формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;

уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;

цифровизация процессов учета, в частности аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;

обеспечение эффективной работы субъектов обеспечения гражданской защиты по организации и осуществлению мероприятий в особый период;

устранение терминологических несогласованностей и устаревших норм в законодательстве.

Дополнение

Законопроектом для этого предусматривается внесение соответствующих изменений в Кодекс гражданской защиты Украины, Законы Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "О местном самоуправлении в Украине", "О местных государственных администрациях" в части обязательного учета инженерно-технических мероприятий гражданской защиты, требований пожарной и техногенной безопасности в градостроительной документации, а также надлежащего содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Напомним

Кабмин утвердил стратегию развития фонда защитных сооружений до 2034 года стоимостью 789,3 млрд грн.

