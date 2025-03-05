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Кабмін схвалив 10-річне будівництво укриттів за майже 800 млрд грн

Київ • УНН

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План уряду передбачає будівництво 13 300 нових укриттів та залучення 14,69 млрд євро міжнародної допомоги.

Кабмін схвалив 10-річне будівництво укриттів за майже 800 млрд грн

Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. Вартість становить 789,3 млрд. гривень. Більшу частину суми хочуть залучити за рахунок міжнародної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження уряду від 4 березня № 183-р.

Стратегічна ціль стратегії - це забезпечення укриття всіх категорій населення в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог законодавства. Зокрема, створення мережі первинних (мобільних) укриттів у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку тощо).

Плани щодо будівництва

Досягнення завдань здійснюватиметься трьома етапами:

  • перший етап — 2025—2027 роки;
    • другий етап — 2028—2030 роки;
      • третій етап — 2031—2034 роки.

        На першому етапі передбачається, зокрема:

        ⦁ дооблаштування всіх наявних, придатних для укриття, об’єктів підземного простору (паркінги, станції метрополітену, інші об’єкти) та включення їх до складу фонду захисних споруд цивільного захисту;

        ⦁ збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2 300 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення.

        На другому етапі передбачається, зокрема:

        ⦁ збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 3 000 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення (зокрема захисних споруд публічного доступу);

        ⦁ нарощення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту під час будівництва багатоквартирних будинків, гуртожитків і готелів.

        На третьому етапі передбачається, зокрема:

        ⦁ збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 8 000 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення (зокрема захисних споруд публічного доступу);

        ⦁ нарощення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту під час будівництва багатоквартирних будинків, гуртожитків і готелів.

        На укриття під час війни спрямовано понад 31,3 млрд грн - YC02.12.24, 14:10 • 17433 перегляди

        Фінансування

        Для досягнення стратегічних цілей необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд. гривень (перший етап — 151,1 млрд. гривень, другий етап — 181,6 млрд. гривень, третій етап — 456,6 млрд. гривень), зокрема, за рахунок коштів державного бюджету в обсязі 81,2 млрд. гривень.

        Передбачається також залучити кошти міжнародної Коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту в обсязі 642,5 млрд. гривень (14,69 млрд. євро).

        Обсяг фінансування реалізації цієї Стратегії коригуватиметься із урахуванням обсягу коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

        Яка ситуація наразі з укриттями в Україні

        В документі повідомляється, що на сьогодні створено лише понад 40 тис. найпростіших укриттів, що дає змогу збільшити місткість фонду захисних споруд цивільного захисту майже вдвічі.

        Так, станом на грудень 2024 року загальна кількість об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території України, підконтрольній Уряду України, становить 62 655 об’єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення, при цьому 19 541 об’єкт — захисні споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення, а решта 42 443 об’єкти — найпростіші укриття. Місткість захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення забезпечує укриття орієнтовно 17,5% населення, а найпростіших укриттів — 31,3%, у яких загалом можливо укрити приблизно половину населення держави.

        Крім того, на сьогодні готовими до використання за призначенням є 54 167 (85,3% ) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, із яких переважну кількість неготових об’єктів становлять саме захисні споруди цивільного захисту (12,4%), що фактично зменшує кількість об’єктів, які можна використовувати для укриття цивільного населення.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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