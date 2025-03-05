Кабмин одобрил 10-летнее строительство укрытий почти за 800 млрд грн

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18047 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34944 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68076 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218058 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125303 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393724 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312548 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214165 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244422 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255254 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
63%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16823 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12574 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13519 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16369 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13853 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134531 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218058 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393724 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255590 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312548 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4386 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16382 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47205 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72596 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57650 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Кабмин одобрил 10-летнее строительство укрытий почти за 800 млрд грн

Киев • УНН

 • 17751 просмотра

План правительства предусматривает строительство 13 300 новых укрытий и привлечение 14,69 млрд евро международной помощи.

Кабмин одобрил 10-летнее строительство укрытий почти за 800 млрд грн

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен. Большую часть суммы хотят привлечь за счет международной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение правительства от 4 марта № 183-р.

Стратегическая цель стратегии - это обеспечение укрытия всех категорий населения в объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты в соответствии с требованиями законодательства. В частности, создание сети первичных (мобильных) укрытий в местах возможного скопления людей на местности (на остановках транспорта, в парках, местах отдыха и т.д.).

Планы по строительству

Достижение задач будет осуществляться тремя этапами:

  • первый этап — 2025—2027 годы;
    • второй этап — 2028—2030 годы;
      • третий этап — 2031—2034 годы.

        На первом этапе предполагается, в частности:

        ⦁ дообустройство всех имеющихся, пригодных для укрытия, объектов подземного пространства (паркинги, станции метрополитена, другие объекты) и включение их в состав фонда защитных сооружений гражданской защиты;

        ⦁ увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 2 300 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения.

        На втором этапе предполагается, в частности:

        ⦁ увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 3 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в частности защитных сооружений публичного доступа);

        ⦁ наращивание количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты во время строительства многоквартирных домов, общежитий и гостиниц.

        На третьем этапе предполагается, в частности:

        ⦁ увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 8 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в частности защитных сооружений публичного доступа);

        ⦁ наращивание количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты во время строительства многоквартирных домов, общежитий и гостиниц.

        На укрытие во время войны направлено более 31,3 млрд грн - YC02.12.24, 14:10 • 17433 просмотра

        Финансирование

        Для достижения стратегических целей необходимо финансирование ориентировочно в объеме 789,3 млрд. гривен (первый этап — 151,1 млрд. гривен, второй этап — 181,6 млрд. гривен, третий этап — 456,6 млрд. гривен), в частности, за счет средств государственного бюджета в объеме 81,2 млрд. гривен.

        Предполагается также привлечь средства международной Коалиции по вопросам развития фонда защитных сооружений гражданской защиты в объеме 642,5 млрд. гривен (14,69 млрд. евро).

        Объем финансирования реализации этой Стратегии будет корректироваться с учетом объема средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

        Какая ситуация на данный момент с укрытиями в Украине

        В документе сообщается, что на сегодня создано лишь более 40 тыс. самых простых укрытий, что позволяет увеличить вместимость фонда защитных сооружений гражданской защиты почти вдвое.

        Так, по состоянию на декабрь 2024 года общее количество объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на территории Украины, подконтрольной Правительству Украины, составляет 62 655 объектов, которые обеспечивают укрытие 48,8% населения, при этом 19 541 объект — защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения, а остальные 42 443 объекта — самые простые укрытия. Вместимость защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения обеспечивает укрытие ориентировочно 17,5% населения, а самых простых укрытий — 31,3%, в которых в целом возможно укрыть примерно половину населения государства.

        Кроме того, на сегодня готовыми к использованию по назначению являются 54 167 (85,3% ) объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, из которых преобладающее количество негодных объектов составляют именно защитные сооружения гражданской защиты (12,4%), что фактически уменьшает количество объектов, которые можно использовать для укрытия гражданского населения.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ОбществоЭкономика
        Украина
        Brent
        $66.30
        Bitcoin
        $83,783.20
        S&P 500
        $5,096.39
        Tesla
        $240.21
        Газ TTF
        $36.40
        Золото
        $3,057.44
        Ethereum
        $1,822.85