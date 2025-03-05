Кабмин одобрил 10-летнее строительство укрытий почти за 800 млрд грн

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен. Большую часть суммы хотят привлечь за счет международной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение правительства от 4 марта № 183-р.

Стратегическая цель стратегии - это обеспечение укрытия всех категорий населения в объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты в соответствии с требованиями законодательства. В частности, создание сети первичных (мобильных) укрытий в местах возможного скопления людей на местности (на остановках транспорта, в парках, местах отдыха и т.д.).

Планы по строительству

Достижение задач будет осуществляться тремя этапами:

первый этап — 2025—2027 годы;

второй этап — 2028—2030 годы;

третий этап — 2031—2034 годы.

На первом этапе предполагается, в частности:

⦁ дообустройство всех имеющихся, пригодных для укрытия, объектов подземного пространства (паркинги, станции метрополитена, другие объекты) и включение их в состав фонда защитных сооружений гражданской защиты;

⦁ увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 2 300 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения.

На втором этапе предполагается, в частности:

⦁ увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 3 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в частности защитных сооружений публичного доступа);

⦁ наращивание количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты во время строительства многоквартирных домов, общежитий и гостиниц.

На третьем этапе предполагается, в частности:

⦁ увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 8 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в частности защитных сооружений публичного доступа);

⦁ наращивание количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты во время строительства многоквартирных домов, общежитий и гостиниц.

На укрытие во время войны направлено более 31,3 млрд грн - YC

Финансирование

Для достижения стратегических целей необходимо финансирование ориентировочно в объеме 789,3 млрд. гривен (первый этап — 151,1 млрд. гривен, второй этап — 181,6 млрд. гривен, третий этап — 456,6 млрд. гривен), в частности, за счет средств государственного бюджета в объеме 81,2 млрд. гривен.

Предполагается также привлечь средства международной Коалиции по вопросам развития фонда защитных сооружений гражданской защиты в объеме 642,5 млрд. гривен (14,69 млрд. евро).

Объем финансирования реализации этой Стратегии будет корректироваться с учетом объема средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Какая ситуация на данный момент с укрытиями в Украине

В документе сообщается, что на сегодня создано лишь более 40 тыс. самых простых укрытий, что позволяет увеличить вместимость фонда защитных сооружений гражданской защиты почти вдвое.

Так, по состоянию на декабрь 2024 года общее количество объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на территории Украины, подконтрольной Правительству Украины, составляет 62 655 объектов, которые обеспечивают укрытие 48,8% населения, при этом 19 541 объект — защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения, а остальные 42 443 объекта — самые простые укрытия. Вместимость защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения обеспечивает укрытие ориентировочно 17,5% населения, а самых простых укрытий — 31,3%, в которых в целом возможно укрыть примерно половину населения государства.

Кроме того, на сегодня готовыми к использованию по назначению являются 54 167 (85,3% ) объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, из которых преобладающее количество негодных объектов составляют именно защитные сооружения гражданской защиты (12,4%), что фактически уменьшает количество объектов, которые можно использовать для укрытия гражданского населения.