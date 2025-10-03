Всесвітній день тверезості та смузі: що ще відзначають сьогодні
Київ • УНН
Сьогодні, 3 жовтня, відзначається Всесвітній день тверезості та Всесвітній день смузі. Також за новим церковним календарем вшановується пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта.
Сьогодні, 3 жовтня відзначається Всесвітній день тверезості та день смузі, передає УНН.
Всесвітній день тверезості
3 жовтня відзначається Всесвітній день без алкоголю. Він присвячений демонстрації неймовірних переваг життя без вживання алкоголю. Цей день об’єднує людей з усього світу, які хочуть відзначити справжні зв’язки, справжню радість, свободу, безпеку та єдність, що приходять із середовища без алкоголю.
Також цей день привертає увагу до такої хвороби, як алкоголізм. Зокрема, в Україні на тлі повномасштабної війни актуальна дана проблема, адже люди живуть переважно в постійному стресі й інколи замість того, щоб звернутися за професійною допомогою до лікаря, обирають "запивати" свої проблеми.
МОЗ дало практичні поради, як допомогти близькій людині подолати алкогольну залежність21.05.24, 15:30 • 15687 переглядiв
Всесвітній день смузі
Всесвітній день смузі відзначається 3 жовтня. Смузі – це густий, ніжний напій, який роблять з цільних продуктів, включаючи свіжі фрукти та овочі, пюре з молоком, йогуртом, горіхами, насінням тощо.
Цей день був заснований у 2015 році експертом зі здоров'я Рією Мехтою.
Смузі можуть бути чудовим перекусом, доповненням до прийомів їжі, проте вони не можуть замінити повноцінний прийом їжі.
Нутриціолог, спеціаліст з дитячого харчування та харчовим терапевтом RF, SOFFI Ольга Войнікова пояснювала УНН, що детокс-дієти є міфом, адже організм має ефективну систему детоксикації.
День техніків України
День техніків України – це неофіційне професійне свято. Воно присвячене спеціалістам у сфері технологій та різноманітних професій, які вимагають високої кваліфікації.
Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії 27.08.25, 11:25 • 4526 переглядiв
День пам’яті священномученика Діонісія Ареопагіта
В Україні за новим церковним календарем свято Діонісія Ареопагіта відзначається 3 жовтня. Раніше його святкували 16 жовтня.
Тепер церковні свята перемістилися в календарі на 13 днів раніше. В цей день вшановується пам’ять про великомученика Діонісія, також святкуються іменини Дениса.
Діонісій був міським радником у Греції. Він став одним з 70 апостолів.