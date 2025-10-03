$41.220.08
2 жовтня, 18:06 • 15507 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 36328 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 32895 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 24087 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 25492 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 26446 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30359 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31328 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27666 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 54428 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Всесвітній день тверезості та смузі: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Сьогодні, 3 жовтня, відзначається Всесвітній день тверезості та Всесвітній день смузі. Також за новим церковним календарем вшановується пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта.

Всесвітній день тверезості та смузі: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 3 жовтня відзначається Всесвітній день тверезості та день смузі, передає УНН.

Всесвітній день тверезості

3 жовтня відзначається Всесвітній день без алкоголю. Він присвячений демонстрації неймовірних переваг життя без вживання алкоголю. Цей день об’єднує людей з усього світу, які хочуть відзначити справжні зв’язки, справжню радість, свободу, безпеку та єдність, що приходять із середовища без алкоголю.

Також цей день привертає увагу до такої хвороби, як алкоголізм. Зокрема, в Україні на тлі повномасштабної війни актуальна дана проблема, адже люди живуть переважно в постійному стресі й інколи замість того, щоб звернутися за професійною допомогою до лікаря, обирають "запивати" свої проблеми.

МОЗ дало практичні поради, як допомогти близькій людині подолати алкогольну залежність21.05.24, 15:30 • 15687 переглядiв

Всесвітній день смузі

Всесвітній день смузі відзначається 3 жовтня. Смузі – це густий, ніжний напій, який роблять з цільних продуктів, включаючи свіжі фрукти та овочі, пюре з молоком, йогуртом, горіхами, насінням тощо.

Цей день був заснований у 2015 році експертом зі здоров'я Рією Мехтою.  

Смузі можуть бути чудовим перекусом, доповненням до прийомів їжі, проте вони не можуть замінити повноцінний прийом їжі.

Нутриціолог, спеціаліст з дитячого харчування та харчовим терапевтом RF, SOFFI Ольга Войнікова пояснювала УНН, що детокс-дієти є міфом, адже організм має ефективну систему детоксикації.

День техніків України

День техніків України – це неофіційне професійне свято. Воно присвячене спеціалістам у сфері технологій та різноманітних професій, які вимагають високої кваліфікації.

Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії 27.08.25, 11:25 • 4526 переглядiв

День пам’яті священномученика Діонісія Ареопагіта

В Україні за новим церковним календарем свято Діонісія Ареопагіта відзначається 3 жовтня. Раніше його святкували 16 жовтня.

Тепер церковні свята перемістилися в календарі на 13 днів раніше. В цей день вшановується пам’ять про великомученика Діонісія, також святкуються іменини Дениса.

Діонісій був міським радником у Греції. Він став одним з 70 апостолів.

Анна Мурашко

СуспільствоКультура
Греція
Україна