Всесвітній день тверезості та смузі: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 3 жовтня відзначається Всесвітній день тверезості та день смузі, передає УНН.

Всесвітній день тверезості

3 жовтня відзначається Всесвітній день без алкоголю. Він присвячений демонстрації неймовірних переваг життя без вживання алкоголю. Цей день об’єднує людей з усього світу, які хочуть відзначити справжні зв’язки, справжню радість, свободу, безпеку та єдність, що приходять із середовища без алкоголю.

Також цей день привертає увагу до такої хвороби, як алкоголізм. Зокрема, в Україні на тлі повномасштабної війни актуальна дана проблема, адже люди живуть переважно в постійному стресі й інколи замість того, щоб звернутися за професійною допомогою до лікаря, обирають "запивати" свої проблеми.

МОЗ дало практичні поради, як допомогти близькій людині подолати алкогольну залежність

Всесвітній день смузі

Всесвітній день смузі відзначається 3 жовтня. Смузі – це густий, ніжний напій, який роблять з цільних продуктів, включаючи свіжі фрукти та овочі, пюре з молоком, йогуртом, горіхами, насінням тощо.

Цей день був заснований у 2015 році експертом зі здоров'я Рією Мехтою.

Смузі можуть бути чудовим перекусом, доповненням до прийомів їжі, проте вони не можуть замінити повноцінний прийом їжі.

Нутриціолог, спеціаліст з дитячого харчування та харчовим терапевтом RF, SOFFI Ольга Войнікова пояснювала УНН, що детокс-дієти є міфом, адже організм має ефективну систему детоксикації.

День техніків України

День техніків України – це неофіційне професійне свято. Воно присвячене спеціалістам у сфері технологій та різноманітних професій, які вимагають високої кваліфікації.

Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії

День пам’яті священномученика Діонісія Ареопагіта

В Україні за новим церковним календарем свято Діонісія Ареопагіта відзначається 3 жовтня. Раніше його святкували 16 жовтня.

Тепер церковні свята перемістилися в календарі на 13 днів раніше. В цей день вшановується пам’ять про великомученика Діонісія, також святкуються іменини Дениса.

Діонісій був міським радником у Греції. Він став одним з 70 апостолів.