МОЗ дало практичні поради, як допомогти близькій людині подолати алкогольну залежність

Алкоголь серйозно впливає на життя людини та її оточення, за деякими даними, кожен 5 українець зіткнувся з алкогольним розладом у своєму оточенні. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

Розлад вживання алкоголю — це стан, при якому здатність людини кинути або контролювати вживання алкоголю порушується, попри важкі наслідки для здоров’я, проблеми в соціальному житті та на роботі.

Це захворювання може бути легким, помірним або важким, залежно від кількох факторів. Йдеться, зокрема, про вік, в якому людина почала вживати алкоголь, типи спиртних напоїв, які вона вживає, частоту та кількості вживання та сімейної історії вживання алкоголю.

Згідно з результатами національного дослідження, яке провели Український інститут майбутнього та "Нью імідж маркетинг груп" на тему "Визначення масштабів наркотичної та алкогольної залежності. Суспільні наслідки", виявилося:

кожен п’ятий українець мав досвід стикання з алкогольним розладом серед своїх найближчих — сім’ї, родичів, друзів, сусідів чи колег.

МОЗ надало діагностичні критерії для розладу вживання психоактивних речовин включають різні аспекти, які залежність може впливати на особисті стосунки. Зокрема, особи з алкогольною залежністю часто:

- не в змозі виконувати свої зобов'язання або нести відповідальність у стосунках з партнером, дітьми та іншими родичами;

- ризикують втратити або втрачають роботу через свою залежність;

- уникають соціальних зустрічей і захоплень;

- ставлять під загрозу життя інших, наприклад, керуючи автомобілем в стані сп'яніння, доглядаючи за малими дітьми або користуючись газовими приладами;

- під впливом алкоголю можуть виявляти агресію або вдаватися до насильства;

- витрачають сімейні чи кредитні кошти на алкоголь.

Як поводитися родичам і близьким особи з алкогольною залежністю:

Зупинити заперечення: через стигму в суспільстві родичі часто відчувають сором за ситуацію, інколи звинувачують себе, не обговорюють проблему і бояться громадської уваги, що перешкоджає їм звернутися за допомогою. Важливо визнати, що близька особа має проблему з алкоголем і активно шукати способи її вирішення.

Перестати грати роль рятівника: важливо уникнути вирішення проблем за особу, яка страждає від залежності, таких як прикривання прогулів на роботі або сплата її боргів чи кредитів.



Обирати правильний момент для розмови: необхідно підібрати відповідний час для обговорення проблеми з особою, яка має алкогольну залежність, найкраще невдовзі після інцидентів, що викликані її поведінкою, забезпечивши, що вона буде тверезою під час розмови.



Говорити конкретно та без емоцій: важливо точно і спокійно висловлювати конкретні приклади того, як поведінка особи створює проблеми для вас, інших або для неї самої. Зосередьте увагу не на самому факті вживання алкоголю, а на поведінці, яку воно викликає. Підкресліть, що ваша мета – допомогти, а не звинувачувати.



Розповісти про наслідки для сім’ї: згідно з дослідженням 2014 року, діти з сімей, де хоча б один із батьків вживає алкоголь, частіше зазнають жорстокості та звертаються за соціальною допомогою, ніж їхні ровесники. Вони також схильніші до зловживання алкоголем.



Знайте, що робитимете, якщо залежна особа відмовиться від лікування, та заздалегідь поінформуйте її про це, не з метою покарання, а для захисту себе та інших від негативних наслідків алкоголізму.



Бути готовими допомогти: звернення за професійною допомогою може бути критичним для здоров’я особи. Ознайомтеся з доступними спеціалістами (можна почати зі свого сімейного лікаря або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ 0 800 505 201) та розкажіть про це близькій людині. Якщо вона погоджується на лікування, забезпечте запис на прийом до спеціаліста.



Супроводжуйте її на першу зустріч, щоб підтримати та переконатись, що вона не змінила своє рішення.



Залучити близьких та родичів: запрошуйте родичів або друзів, які подолали алкогольну залежність, поділитися своїм досвідом з особою, що потребує лікування.



Історії про успішне одужання можуть надихнути та підсилити віру в можливість одужання. Важливо, щоб сім’я, друзі, колеги та медичні працівники активно підтримували людину на шляху до відновлення, оскільки це підвищує шанси на успіх.



Важливо памʼятати, що розлад вживання алкоголю – це порушення стану здоров’я, таке ж як рак, артрит чи діабет, а люди із цим захворюванням не є слабкими або позбавленими самоконтролю. Звинувачення у відсутності сили волі, особливостях характеру чи навʼязування почуття провини не сприяють одужанню, а лише призводять до ізоляції та ускладнюють процес одужання. Знання причини виникнення хвороби, розуміння її наслідків і методів лікування сприяє дестигматизації, тобто до того, що до людей з алкогольною залежністю потрібно ставитися з розумінням, а не засуджувати їх. Саме розуміння та підтримка близьких людей дає їм надію та заохочує лікуватися від цієї хвороби – пише МОЗ.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до вимог щодо сертифікації лікарських засобів вітчизняного виробництва для міжнародної торгівлі та підтвердження активних фармацевтичних інгредієнтів для експорту, виконуючи рекомендації ВООЗ.