Україна змінила вимоги до сертифікації лікарських засобів, що експортуються - МОЗ
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до вимог щодо сертифікації лікарських засобів вітчизняного виробництва для міжнародної торгівлі та підтвердження активних фармацевтичних інгредієнтів для експорту, виконуючи рекомендації ВООЗ.
Міністерство охорони здоровʼя України внесло зміни щодо сертифікації лікарських засобів вітчизняного виробництва для міжнародної торгівлі та підтвердження активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише УНН.
Відповідним рішенням до наказу №1310 від 25 липня 2022 року Міністерство імплементує рекомендації ВООЗ до порядку сертифікації медпрепаратів іноземного зразка, мінімізує бюрократичні обтяження та сприяє уніфікації реєстрації лікарських засобів для вітчизняних фармвиробників у країни-імпортери,
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Зокрема, сертифікат лікарського засобу буде містити інформацію щодо:
- міжнародної непатентованої назви (МНН);
- торгової назви фармацевтичного продукту, як вона заявлена в реєстраційному посвідченні та використовуються на території країни-експортера, тобто України;
- торгової назви для іноземної країни для зручності ідентифікації продукту на міжнародному ринку.
Зазначається, що таке рішення також матиме позитивний вплив на збільшення експорту українських медпрепаратів та їх конкурентоспроможність на міжнародній арені.
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