Украина изменила требования к сертификации экспортируемых лекарственных средств - Минздрав

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  10820 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  25511 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  49253 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  106171 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132662 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124580 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118210 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  167935 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64792 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  162132 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Украина сделала все необходимое для открытия переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

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Армия рф наносит удары по Харькову, был слышен взрыв

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Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

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Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

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ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

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Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины

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Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН

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Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  167935 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  162132 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  224245 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  244045 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  445169 просмотра

Украина изменила требования к сертификации экспортируемых лекарственных средств - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в требования по сертификации лекарственных средств отечественного производства для международной торговли и подтверждения активных фармацевтических ингредиентов для экспорта, выполняя рекомендации ВОЗ.

Экономика •   •  4540 просмотра
Украина изменила требования к сертификации экспортируемых лекарственных средств - Минздрав

Украина сделала все необходимое для открытия переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина сделала все необходимое, чтобы в июне начать переговоры с ЕС о вступлении в блок, заявил президент Владимир Зеленский.

политика •   •  5399 просмотра
Украина сделала все необходимое для открытия переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Армия рф наносит удары по Харькову, был слышен взрыв

Российские войска нанесли удар по Харькову, о взрывах в городе сообщали местные чиновники, которые призывали жителей быть осторожными.

Война •   •  6516 просмотра
Армия рф наносит удары по Харькову, был слышен взрыв

Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

Советница главы Киевской ОГА Евгения Ростолопа отрицает обвинения в сотрудничестве с российскими компаниями, заявляет об информационной атаке на нее и обратилась в СБУ с просьбой расследовать такие обвинения.

политика •   •  7858 просмотра
Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

Президент Украины Зеленский подписал закон, который позволяет условно освобождать заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство или коррупция.

Война •   •  9230 просмотра
Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе. Президент Федерации Джанни Инфантино отметил, что в футболе единственный цвет, который имеет значение в игре, - цвет формы игроков,

спорт •   •  7381 просмотра
ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины

Мариупольское сопротивление обнаружило крупнейший российский военный полигон на юге Донецкой области, на который перебрасывают технику оккупантов и тренируют бригады.

Война •   •  8168 просмотра
Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины

Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН

Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН, оправдывая свою военную операцию в Рафахе, как самооборону от боевиков ХАМАС, которые обстреливали его ракетами и удерживали заложников.

Новости Мира •   •  6930 просмотра
Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН

Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес очередную операцию после покушения, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Новости Мира •   •  6634 просмотра
Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

С временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию эвакуировали трех братьев и сестру в возрасте от 2 до 12 лет.

Общество •   •  8184 просмотра
Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру