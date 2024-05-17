Украина изменила требования к сертификации экспортируемых лекарственных средств - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения по сертификации лекарственных средств отечественного производства для международной торговли и подтверждения активных фармацевтических ингредиентов, которые экспортируются. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Соответствующим решением к приказу №1310 от 25 июля 2022 года Министерство имплементирует рекомендации ВОЗ к порядку сертификации медпрепаратов иностранного образца, минимизирует бюрократические обременения и способствует унификации регистрации лекарственных средств для отечественных фармпроизводителей в страны-импортеры, - говорится в сообщении.

Детали

В частности, сертификат лекарственного средства будет содержать информацию о:

международного непатентованного названия (МНН);

торгового названия фармацевтического продукта, как оно заявлено в регистрационном удостоверении и используются на территории страны-экспортера, то есть Украины;

торгового названия для иностранной страны для удобства идентификации продукта на международном рынке.

Отмечается, что такое решение также окажет положительное влияние на увеличение экспорта украинских медпрепаратов и их конкурентоспособность на международной арене.

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