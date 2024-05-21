Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость

Алкоголь серьезно влияет на жизнь человека и его окружение, по некоторым данным, каждый 5 украинец столкнулся с алкогольным расстройством в своем окружении. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Расстройство употребления алкоголя-это состояние, при котором способность человека бросить или контролировать употребление алкоголя нарушается, несмотря на тяжелые последствия для здоровья, проблемы в социальной жизни и на работе.

Это заболевание может быть легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от нескольких факторов. Речь идет, в частности, о возрасте, в котором человек начал употреблять алкоголь, типах спиртных напитков, которые он употребляет, частоте и количестве употребления и семейной истории употребления алкоголя.

Согласно результатам национального исследования, которое провели Украинский институт будущего и" Нью имидж маркетинг Групп "на тему" определение масштабов наркотической и алкогольной зависимости. Общественные последствия", оказалось:

каждый пятый украинец имел опыт сталкивания с алкогольным расстройством среди своих самых близких — семьи, родственников, друзей, соседей или коллег.

Минздрав предоставил диагностические критерии для расстройства употребления психоактивных веществ включают различные аспекты, которые зависимость может влиять на личные отношения. В частности, лица с алкогольной зависимостью часто:

- не в состоянии выполнять свои обязательства или нести ответственность в отношениях с партнером, детьми и другими родственниками;

- рискуют потерять или потерять работу из-за своей зависимости;

- избегают социальных встреч и увлечений;

- ставят под угрозу жизни других, например, управляя автомобилем в состоянии опьянения, ухаживая за малыми детьми или пользуясь газовыми приборами;

- под воздействием алкоголя могут проявлять агрессию или прибегать к насилию;

- тратят семейные или кредитные средства на алкоголь.

Как вести себя родственникам и близким лица с алкогольной зависимостью:

Остановить отрицание: из-за стигмы в обществе родственники часто испытывают стыд за ситуацию, иногда винят себя, не обсуждают проблему и боятся общественного внимания, что препятствует им обратиться за помощью. Важно признать, что у близкого человека есть проблема с алкоголем, и активно искать способы ее решения.

Перестать играть роль спасителя: важно избегать решения проблем для человека, страдающего зависимостью, таких как прикрытие прогулов на работе или выплата долгов или кредитов.



Выбирать правильный момент для разговора: необходимо подобрать подходящее время для обсуждения проблемы с лицом, имеющим алкогольную зависимость, лучше всего вскоре после инцидентов, вызванных ее поведением, обеспечив, что она будет трезвой во время разговора.



Говорить конкретно и без эмоций: важно точно и спокойно выражать конкретные примеры того, как поведение человека создает проблемы для вас, других или для себя. Сосредоточьтесь не на самом факте употребления алкоголя, а на поведении, которое оно вызывает. Подчеркните, что ваша цель-помочь, а не обвинять.



Рассказать о последствиях для семьи: согласно исследованию 2014 года, дети из семей, где хотя бы один из родителей употребляет алкоголь, чаще подвергаются жестокому обращению и обращаются за социальной помощью, чем их сверстники. Они также склонны к злоупотреблению алкоголем.



Знайте, что вы будете делать, если зависимый человек откажется от лечения, и заранее проинформируйте его об этом, не в целях наказания, а для защиты себя и других от негативных последствий алкоголизма.



Быть готовым помочь: обращение за профессиональной помощью может иметь решающее значение для здоровья человека. Ознакомьтесь с доступными специалистами (можно начать со своего семейного врача или позвонить на горячую линию Минздрава 0 800 505 201) и расскажите об этом близкому человеку. Если она соглашается на лечение, обеспечьте запись на прием к специалисту.



Сопровождайте ее на первую встречу, чтобы поддержать и убедиться, что она не изменила свое решение.



Привлечь близких и родственников: приглашайте родственников или друзей, которые преодолели алкогольную зависимость, поделиться своим опытом с лицом, нуждающимся в лечении.



Истории об успешном выздоровлении могут вдохновить и укрепить веру в возможность выздоровления. Важно, чтобы семья, друзья, коллеги и медицинские работники активно поддерживали человека на пути к выздоровлению, поскольку это увеличивает шансы на успех.



Важно помнить, что расстройство, связанное с употреблением алкоголя, – это расстройство здоровья, такое же, как рак, артрит или диабет, и люди с этим заболеванием не являются слабыми или лишенными самоконтроля. Обвинения в отсутствии силы воли, особенностях характера или навязывании чувства вины не способствуют выздоровлению, а лишь приводят к изоляции и затрудняют процесс выздоровления. Знание причины возникновения болезни, понимание ее последствий и методов лечения способствует дестигматизации, то есть к тому, что к людям с алкогольной зависимостью нужно относиться с пониманием, а не осуждать их. Именно понимание и поддержка близких людей дает им надежду и побуждает их лечиться от этой болезни – пишет Минздрав.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины внесло поправки в требования о сертификации лекарственных средств отечественного производства для международной торговли и подтверждении активных фармацевтических ингредиентов для экспорта в соответствии с рекомендациями ВОЗ.