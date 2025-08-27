Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії

$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 12625 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 16879 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 88538 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 60608 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 130728 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 147203 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 148813 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58494 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153895 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 16733 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 16972 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 14821 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 10943 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 7996 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 1782 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 12634 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 52819 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 50653 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 130736 перегляди
УНН Lite
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 416 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 3708 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 15904 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 66398 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 117405 перегляди
Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній повідомив про майбутні зміни у професійній освіті, включаючи запровадження нових професій та навчальних програм. У закладах профтехосвіти з'являться наглядові ради, що впливатимуть на якість освіти та призначення керівників.

Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії

Протягом найближчих декількох кількох років на  професійну освіту очікує багато змін. Протягом найближчого року має відбутися запровадження нових професій та нових навчальних програм. У закладах профтехосвіти з'являться наглядові ради, які матимуть вплив на заклади освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній в ефірі телемарафону, передає УНН

Протягом найближчих декількох кількох років в професійній освіті зміниться достатньо багато. Починаючи з того, що буде сильно лібералізований підхід до створення навчальних програм. Це означає, що протягом найближчого року ми сподіваємося побачити запровадження нових професій та нових навчальних програм

- сказав Завгородній. 

Також він повідомив, що у закладах з'являться наглядові ради.  

Завдяки тому, що в закладах з'являться наглядові ради, які будуть складатися переважно з представників роботодавців, всі ці програми пройдуть перевірку справжніми роботодавцями, які винаймають відповідних фахівців. Від цього якість освіти безсумнівно має покращитися. На виході після навчання випускників буде очікувати незалежне оцінювання. Не просто контрольна робота в тому ж закладі освіти, а проходження іспиту в незалежному кваліфікаційному центрі. Він може бути в іншому закладі освіти, можливо в коледжі, або у представників роботодавців на підприємствах

- розповів Завгородній. 

Він пояснив, що це дозволить більше стандартизувати результати навчання, вони будуть прив'язані до сучасних професійних стандартів й МОН буде перевіряти, чи досягають випускники цих навичок та стандартів. Також Завгородній прокоментував ситуації, коли студенти проходять практику в роботодавців лише на папері.  

Буває по різному й насправді статистично сказати, що дуже рідко доходить до практики (на підприємствах – ред.) буде неправильно.Ми знаємо дуже багатьох роботодавців, які беруть цілими групами студентів, давно співпрацюють із закладами освіти, ми з ними спілкуємося щодо цього. Близько 10 тис. студентів в Україні зараз навчаються загалом за дуальними програмами. Це означає, що вони більше часу проводять фактично проходячи практику в роботодавців, ніж в закладі освіти. Ви (ведучий – ред.) праві, що станом на зараз роботодавці мають дуже обмежений вплив на прийняття рішень

 - зазначив Завгородній. 

В МОН сподіваються, що  майбутньому через інструмент наглядових рад роботодавці матимуть значний вплив на заклади освіти. 

В першу чергу на навчальні програми, але не менш важливо, що наглядова рада буде мати вплив на призначення директора й встановлення йому ключових показників ефективності. Так само на затвердження фінансового плану закладу, стратегії його розвитку

- сказав Завгородній.

Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професії30.07.25, 18:01 • 295722 перегляди

 Доповнення 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про професійну освіту (№13107-д), який замінює ПТУ та "бурси" на професійні коледжі

Анна Мурашко

