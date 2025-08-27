Професійна освіта: в МОН заявили, що мають з'явитися нові професії

Протягом найближчих декількох кількох років на професійну освіту очікує багато змін. Протягом найближчого року має відбутися запровадження нових професій та нових навчальних програм. У закладах профтехосвіти з'являться наглядові ради, які матимуть вплив на заклади освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній в ефірі телемарафону, передає УНН.

Протягом найближчих декількох кількох років в професійній освіті зміниться достатньо багато. Починаючи з того, що буде сильно лібералізований підхід до створення навчальних програм. Це означає, що протягом найближчого року ми сподіваємося побачити запровадження нових професій та нових навчальних програм

Також він повідомив, що у закладах з'являться наглядові ради.

Завдяки тому, що в закладах з'являться наглядові ради, які будуть складатися переважно з представників роботодавців, всі ці програми пройдуть перевірку справжніми роботодавцями, які винаймають відповідних фахівців. Від цього якість освіти безсумнівно має покращитися. На виході після навчання випускників буде очікувати незалежне оцінювання. Не просто контрольна робота в тому ж закладі освіти, а проходження іспиту в незалежному кваліфікаційному центрі. Він може бути в іншому закладі освіти, можливо в коледжі, або у представників роботодавців на підприємствах

Він пояснив, що це дозволить більше стандартизувати результати навчання, вони будуть прив'язані до сучасних професійних стандартів й МОН буде перевіряти, чи досягають випускники цих навичок та стандартів. Також Завгородній прокоментував ситуації, коли студенти проходять практику в роботодавців лише на папері.

Буває по різному й насправді статистично сказати, що дуже рідко доходить до практики (на підприємствах – ред.) буде неправильно.Ми знаємо дуже багатьох роботодавців, які беруть цілими групами студентів, давно співпрацюють із закладами освіти, ми з ними спілкуємося щодо цього. Близько 10 тис. студентів в Україні зараз навчаються загалом за дуальними програмами. Це означає, що вони більше часу проводять фактично проходячи практику в роботодавців, ніж в закладі освіти. Ви (ведучий – ред.) праві, що станом на зараз роботодавці мають дуже обмежений вплив на прийняття рішень