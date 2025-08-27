$41.400.03
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 12548 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 16848 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 88502 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 60574 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 130675 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 147189 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148795 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58491 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153891 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Профессиональное образование: в МОН заявили, что должны появиться новые профессии

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний сообщил о предстоящих изменениях в профессиональном образовании, включая введение новых профессий и учебных программ. В учреждениях профтехобразования появятся наблюдательные советы, которые будут влиять на качество образования и назначение руководителей.

Профессиональное образование: в МОН заявили, что должны появиться новые профессии

В ближайшие несколько лет профессиональное образование ожидает много изменений. В течение ближайшего года должно произойти введение новых профессий и новых учебных программ. В учреждениях профтехобразования появятся наблюдательные советы, которые будут иметь влияние на учебные заведения.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в эфире телемарафона, передает УНН

В течение ближайших нескольких лет в профессиональном образовании изменится достаточно много. Начиная с того, что будет сильно либерализован подход к созданию учебных программ. Это означает, что в течение ближайшего года мы надеемся увидеть введение новых профессий и новых учебных программ

- сказал Завгородний. 

Также он сообщил, что в учреждениях появятся наблюдательные советы.  

Благодаря тому, что в учреждениях появятся наблюдательные советы, которые будут состоять преимущественно из представителей работодателей, все эти программы пройдут проверку настоящими работодателями, которые нанимают соответствующих специалистов. От этого качество образования несомненно должно улучшиться. На выходе после обучения выпускников будет ожидать независимое оценивание. Не просто контрольная работа в том же учебном заведении, а прохождение экзамена в независимом квалификационном центре. Он может быть в другом учебном заведении, возможно в колледже, или у представителей работодателей на предприятиях

- рассказал Завгородний. 

Он пояснил, что это позволит больше стандартизировать результаты обучения, они будут привязаны к современным профессиональным стандартам и МОН будет проверять, достигают ли выпускники этих навыков и стандартов. Также Завгородний прокомментировал ситуации, когда студенты проходят практику у работодателей только на бумаге.  

Бывает по-разному и на самом деле статистически сказать, что очень редко доходит до практики (на предприятиях – ред.) будет неправильно. Мы знаем очень многих работодателей, которые берут целыми группами студентов, давно сотрудничают с учебными заведениями, мы с ними общаемся по этому поводу. Около 10 тыс. студентов в Украине сейчас учатся в целом по дуальным программам. Это означает, что они больше времени проводят фактически проходя практику у работодателей, чем в учебном заведении. Вы (ведущий – ред.) правы, что по состоянию на сейчас работодатели имеют очень ограниченное влияние на принятие решений

 - отметил Завгородний. 

В МОН надеются, что  в будущем через инструмент наблюдательных советов работодатели будут иметь значительное влияние на учебные заведения. 

В первую очередь на учебные программы, но не менее важно, что наблюдательный совет будет иметь влияние на назначение директора и установление ему ключевых показателей эффективности. Так же на утверждение финансового плана учреждения, стратегии его развития

- сказал Завгородний.

 Дополнение 

Верховная Рада приняла законопроект о профессиональном образовании (№13107-д), который заменяет ПТУ и "бурсы" на профессиональные колледжи

Анна Мурашко

