Профессиональное образование: в МОН заявили, что должны появиться новые профессии

В ближайшие несколько лет профессиональное образование ожидает много изменений. В течение ближайшего года должно произойти введение новых профессий и новых учебных программ. В учреждениях профтехобразования появятся наблюдательные советы, которые будут иметь влияние на учебные заведения.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в эфире телемарафона, передает УНН.

В течение ближайших нескольких лет в профессиональном образовании изменится достаточно много. Начиная с того, что будет сильно либерализован подход к созданию учебных программ. Это означает, что в течение ближайшего года мы надеемся увидеть введение новых профессий и новых учебных программ - сказал Завгородний.

Также он сообщил, что в учреждениях появятся наблюдательные советы.

Благодаря тому, что в учреждениях появятся наблюдательные советы, которые будут состоять преимущественно из представителей работодателей, все эти программы пройдут проверку настоящими работодателями, которые нанимают соответствующих специалистов. От этого качество образования несомненно должно улучшиться. На выходе после обучения выпускников будет ожидать независимое оценивание. Не просто контрольная работа в том же учебном заведении, а прохождение экзамена в независимом квалификационном центре. Он может быть в другом учебном заведении, возможно в колледже, или у представителей работодателей на предприятиях - рассказал Завгородний.

Он пояснил, что это позволит больше стандартизировать результаты обучения, они будут привязаны к современным профессиональным стандартам и МОН будет проверять, достигают ли выпускники этих навыков и стандартов. Также Завгородний прокомментировал ситуации, когда студенты проходят практику у работодателей только на бумаге.

Бывает по-разному и на самом деле статистически сказать, что очень редко доходит до практики (на предприятиях – ред.) будет неправильно. Мы знаем очень многих работодателей, которые берут целыми группами студентов, давно сотрудничают с учебными заведениями, мы с ними общаемся по этому поводу. Около 10 тыс. студентов в Украине сейчас учатся в целом по дуальным программам. Это означает, что они больше времени проводят фактически проходя практику у работодателей, чем в учебном заведении. Вы (ведущий – ред.) правы, что по состоянию на сейчас работодатели имеют очень ограниченное влияние на принятие решений - отметил Завгородний.

В МОН надеются, что в будущем через инструмент наблюдательных советов работодатели будут иметь значительное влияние на учебные заведения.

В первую очередь на учебные программы, но не менее важно, что наблюдательный совет будет иметь влияние на назначение директора и установление ему ключевых показателей эффективности. Так же на утверждение финансового плана учреждения, стратегии его развития - сказал Завгородний.

Верховная Рада приняла законопроект о профессиональном образовании (№13107-д), который заменяет ПТУ и "бурсы" на профессиональные колледжи.