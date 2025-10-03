Всемирный день трезвости и смузи: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и день смузи, передает УНН.

Всемирный день трезвости

3 октября отмечается Всемирный день без алкоголя. Он посвящен демонстрации невероятных преимуществ жизни без употребления алкоголя. Этот день объединяет людей со всего мира, которые хотят отметить настоящие связи, настоящую радость, свободу, безопасность и единство, которые приходят из среды без алкоголя.

Также этот день привлекает внимание к такой болезни, как алкоголизм. В частности, в Украине на фоне полномасштабной войны актуальна данная проблема, ведь люди живут преимущественно в постоянном стрессе и иногда вместо того, чтобы обратиться за профессиональной помощью к врачу, выбирают "запивать" свои проблемы.

Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость

Всемирный день смузи

Всемирный день смузи отмечается 3 октября. Смузи – это густой, нежный напиток, который делают из цельных продуктов, включая свежие фрукты и овощи, пюре с молоком, йогуртом, орехами, семенами и т.д.

Этот день был основан в 2015 году экспертом по здоровью Рией Мехтой.

Смузи могут быть отличным перекусом, дополнением к приемам пищи, однако они не могут заменить полноценный прием пищи.

Нутрициолог, специалист по детскому питанию и пищевой терапевт RF, SOFFI Ольга Войникова объясняла УНН, что детокс-диеты являются мифом, ведь организм имеет эффективную систему детоксикации.

День техников Украины

День техников Украины – это неофициальный профессиональный праздник. Он посвящен специалистам в сфере технологий и разнообразных профессий, требующих высокой квалификации.

Профессиональное образование: в МОН заявили, что должны появиться новые профессии

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита

В Украине по новому церковному календарю праздник Дионисия Ареопагита отмечается 3 октября. Ранее его праздновали 16 октября.

Теперь церковные праздники переместились в календаре на 13 дней раньше. В этот день почитается память о великомученике Дионисии, также празднуются именины Дениса.

Дионисий был городским советником в Греции. Он стал одним из 70 апостолов.