Всемирный день трезвости и смузи: что еще отмечают сегодня

2 октября, 18:06 • 14967 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 35095 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 32368 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 23587 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 25097 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 26331 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 30266 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31295 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27638 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 54191 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 28739 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 37354 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 38391 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 50030 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 54186 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 15623 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 58845 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 66807 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 48163 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 50579 просмотра
Всемирный день трезвости и смузи: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Сегодня, 3 октября, отмечается Всемирный день трезвости и Всемирный день смузи. Также по новому церковному календарю чтится память священномученика Дионисия Ареопагита.

Всемирный день трезвости и смузи: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и день смузи, передает УНН.

Всемирный день трезвости

3 октября отмечается Всемирный день без алкоголя. Он посвящен демонстрации невероятных преимуществ жизни без употребления алкоголя. Этот день объединяет людей со всего мира, которые хотят отметить настоящие связи, настоящую радость, свободу, безопасность и единство, которые приходят из среды без алкоголя.

Также этот день привлекает внимание к такой болезни, как алкоголизм. В частности, в Украине на фоне полномасштабной войны актуальна данная проблема, ведь люди живут преимущественно в постоянном стрессе и иногда вместо того, чтобы обратиться за профессиональной помощью к врачу, выбирают "запивать" свои проблемы.

Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость21.05.24, 15:30 • 15686 просмотров

Всемирный день смузи

Всемирный день смузи отмечается 3 октября. Смузи – это густой, нежный напиток, который делают из цельных продуктов, включая свежие фрукты и овощи, пюре с молоком, йогуртом, орехами, семенами и т.д.

Этот день был основан в 2015 году экспертом по здоровью Рией Мехтой.  

Смузи могут быть отличным перекусом, дополнением к приемам пищи, однако они не могут заменить полноценный прием пищи.

Нутрициолог, специалист по детскому питанию и пищевой терапевт RF, SOFFI Ольга Войникова объясняла УНН, что детокс-диеты являются мифом, ведь организм имеет эффективную систему детоксикации.

День техников Украины

День техников Украины – это неофициальный профессиональный праздник. Он посвящен специалистам в сфере технологий и разнообразных профессий, требующих высокой квалификации.

Профессиональное образование: в МОН заявили, что должны появиться новые профессии27.08.25, 11:25 • 4526 просмотров

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита

В Украине по новому церковному календарю праздник Дионисия Ареопагита отмечается 3 октября. Ранее его праздновали 16 октября.

Теперь церковные праздники переместились в календаре на 13 дней раньше. В этот день почитается память о великомученике Дионисии, также празднуются именины Дениса.

Дионисий был городским советником в Греции. Он стал одним из 70 апостолов.

Анна Мурашко

ОбществоКультура
Греция
Украина