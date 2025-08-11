Всесвітній день сталевих барабанів та День хіп-хопу: що ще відзначать 11 серпня
11 серпня відзначається Всесвітній день сталевих барабанів, День хіп-хопу та День кінетичного піску. Також християни вшановують святих Феодора і Василя Києво-Печерських.
Всесвітній день сталевих барабанів
Це свято присвячене популяризації культури та музики сталевих барабанів, інструменту, який виник на Карибах, зокрема на Тринідаді і Тобаго. Сталеві барабани - це унікальний музичний інструмент, створений з металевих бочок, у яких вирізають западини для створення різних нот. Він поєднує в собі мелодійність і ритмічність, а також є символом культурного самовираження, стійкості та інновацій.
День хіп-хопу
Цей день вшановує один з найвпливовіших і найдинамічніших музичних жанрів і культурних рухів у світі. Жанр пройшов шлях від зародження в Нью-Йорку до глобального впливу, хіп-хоп трансформував музику, моду, мову та багато іншого. Цей день не лише вшановує народження хіп-хопу, але й визнає його глибокий вплив на суспільство.
День кінетичного піску
Щорічне свято відзначається завдяки Spin Master – провідній компанії зі створення різних дитячих іграшок. Щоб взяти участь у святкуванні, необхідно відправити фотографію або відеоматеріал з кінетичним піском в будь-яку зручну соціальну мережу. Обов’язкова умова – відмітити контент хештегом #KineticSandDay.
Спомин святих Феодора і Василя Києво-Печерських, преподобного Феодора
Православні християни в Україні згадують преподобномучеників Феодора і Василя Києво-Печерських, а також преподобного Феодора, князя Острозького. Цей день є не просто датою в календарі, а можливість доторкнутися до духовної спадщини, що формувалася століттями. Кожен із цих святих залишив слід в історії, поєднуючи віру, жертовність і боротьбу за правду.
