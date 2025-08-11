$41.460.00
10 августа, 08:18 • 21959 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 76891 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 151508 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 115491 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 286785 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 160578 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 347104 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 314324 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107802 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150387 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Всемирный день стальных барабанов и День хип-хопа: что еще отметят 11 августа

Киев • УНН

 • 608 просмотра

11 августа отмечается Всемирный день стальных барабанов, День хип-хопа и День кинетического песка. Также христиане чтят святых Феодора и Василия Киево-Печерских.

Всемирный день стальных барабанов и День хип-хопа: что еще отметят 11 августа

Сегодня, 11 августа, отмечается Всемирный день стальных барабанов и День хип-хопа. Также христиане чтят святых Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, пишет УНН.

Всемирный день стальных барабанов

Этот праздник посвящен популяризации культуры и музыки стальных барабанов, инструмента, который возник на Карибах, в частности на Тринидаде и Тобаго. Стальные барабаны - это уникальный музыкальный инструмент, созданный из металлических бочек, в которых вырезают углубления для создания различных нот. Он сочетает в себе мелодичность и ритмичность, а также является символом культурного самовыражения, стойкости и инноваций.

День хип-хопа

Этот день чествует один из самых влиятельных и динамичных музыкальных жанров и культурных движений в мире. Жанр прошел путь от зарождения в Нью-Йорке до глобального влияния, хип-хоп трансформировал музыку, моду, язык и многое другое. Этот день не только чествует рождение хип-хопа, но и признает его глубокое влияние на общество.

День кинетического песка

Ежегодный праздник отмечается благодаря Spin Master – ведущей компании по созданию различных детских игрушек. Чтобы принять участие в праздновании, необходимо отправить фотографию или видеоматериал с кинетическим песком в любую удобную социальную сеть. Обязательное условие – отметить контент хештегом #KineticSandDay.

Память святых Феодора и Василия Киево-Печерских, преподобного Феодора

Православные христиане в Украине вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских, а также преподобного Феодора, князя Острожского. Этот день является не просто датой в календаре, а возможность прикоснуться к духовному наследию, формировавшемуся веками. Каждый из этих святых оставил след в истории, сочетая веру, жертвенность и борьбу за правду.

