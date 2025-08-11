Всемирный день стальных барабанов и День хип-хопа: что еще отметят 11 августа
11 августа отмечается Всемирный день стальных барабанов, День хип-хопа и День кинетического песка. Также христиане чтят святых Феодора и Василия Киево-Печерских.
Всемирный день стальных барабанов
Этот праздник посвящен популяризации культуры и музыки стальных барабанов, инструмента, который возник на Карибах, в частности на Тринидаде и Тобаго. Стальные барабаны - это уникальный музыкальный инструмент, созданный из металлических бочек, в которых вырезают углубления для создания различных нот. Он сочетает в себе мелодичность и ритмичность, а также является символом культурного самовыражения, стойкости и инноваций.
День хип-хопа
Этот день чествует один из самых влиятельных и динамичных музыкальных жанров и культурных движений в мире. Жанр прошел путь от зарождения в Нью-Йорке до глобального влияния, хип-хоп трансформировал музыку, моду, язык и многое другое. Этот день не только чествует рождение хип-хопа, но и признает его глубокое влияние на общество.
День кинетического песка
Ежегодный праздник отмечается благодаря Spin Master – ведущей компании по созданию различных детских игрушек. Чтобы принять участие в праздновании, необходимо отправить фотографию или видеоматериал с кинетическим песком в любую удобную социальную сеть. Обязательное условие – отметить контент хештегом #KineticSandDay.
Память святых Феодора и Василия Киево-Печерских, преподобного Феодора
Православные христиане в Украине вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских, а также преподобного Феодора, князя Острожского. Этот день является не просто датой в календаре, а возможность прикоснуться к духовному наследию, формировавшемуся веками. Каждый из этих святых оставил след в истории, сочетая веру, жертвенность и борьбу за правду.
