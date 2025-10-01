$41.140.18
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 2156 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
06:00 • 35660 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
05:57 • 32824 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 26520 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 42998 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 24826 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34502 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 62804 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38769 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні

Київ • УНН

 • 4516 перегляди

1 жовтня відзначається Всесвітній день какао та шоколаду. З цієї нагоди УНН пропонує добірку з п'яти простих рецептів, які можна приготувати вдома.

Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають Всесвітній день какао та шоколаду. На честь цього свята УНН зібрав добірку із 5 нескладних рецептів із використанням цих продуктів, які ви легко можете приготувати вдома та долучитися до святкування.

Домашні шоколадні трюфелі

Інгредієнти

  • чорний шоколад - 200 г;
    • вершки 30% - 100 мл;
      • вершкове масло - 30 г;
        • какао-порошок - 3 ст. л.;
          • коньяк або лікер - 1 ст. л. - за бажанням.

            Спосіб приготування

            Доведіть вершки до легкого закипання й залийте ними поламаний на шматочки шоколад. Почекайте поки він розтопиться. Додайте масло, перемішайте до однорідності. За бажанням додайте алкоголь.

            Накрийте плівкою й охолодіть масу в холодильнику 3-4 години. Коли маса загусне, сформуйте ложкою маленькі кульки. Обкатайте їх у какао-порошку. Зберігайте в холодильнику, подавайте охолодженими.

            Шоколадно-кавовий чизкейк без випікання

            Інгредієнти (форма 20 см)

            • печиво шоколадне - 250 г;
              • вершкове масло - 100 г;
                • вершковий сир - 400 г;
                  • вершки 30% - 200 мл;
                    • чорний шоколад - 150 г;
                      • цукрова пудра - 100 г;
                        • розчинна кава - 1 ч. л.;
                          • какао для присипки.

                            Спосіб приготування

                            Подрібніть печиво в крихту, змішайте з розтопленим маслом і утрамбуйте у форму. Вершки збийте до пишної маси. Шоколад розтопіть і злегка охолодіть.

                            Вершковий сир збийте з цукровою пудрою, додайте шоколад і каву. Обережно введіть збиті вершки. Викладіть на основу з печива й залиште в холодильнику мінімум на 5 годин. Перед подачею присипте какао.

                            Мексиканський гарячий шоколад із чилі

                            Інгредієнти (на 2 порції)

                            • молоко - 400 мл;
                              • чорний шоколад - 80 г;
                                • какао - 1 ст. л.;
                                  • цукор - 2 ст. л.;
                                    • кориця - ½ ч. л.;
                                      • щіпка каєнського перцю або чилі.

                                        Спосіб приготування

                                        Нагрійте молоко, додайте какао та цукор. Добре перемішайте. Покладіть поламаний шоколад і корицю, прогрівайте до розчинення. Наприкінці додайте щіпку чилі (на смак). Збийте вінчиком до легкої пінки й подайте гарячим.

                                        Шоколадні млинці з апельсиновим соусом

                                        Інгредієнти (на 8 млинців)

                                        • борошно - 150 г;
                                          • какао - 2 ст. л.;
                                            • молоко - 300 мл;
                                              • яйця - 2 шт.;
                                                • цукор - 2 ст. л.;
                                                  • розтоплене масло - 30 г;
                                                    • сіль - щіпка.

                                                      Для соусу

                                                      • апельсиновий сік - 150 мл;
                                                        • цедра апельсина - 1 ч. л.;
                                                          • цукор - 2 ст. л.;
                                                            • крохмаль кукурудзяний - 1 ч. л.

                                                              Спосіб приготування

                                                              Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте молоко. Всипте просіяне борошно й какао, перемішайте. Влийте масло, збийте до гладкого тіста. Випікайте тонкі млинці на розігрітій сковороді.

                                                              Для соусу: змішайте сік, цедру, цукор і крохмаль, варіть до загустіння. Подайте млинці з апельсиновим соусом і тертим шоколадом.

                                                              Шоколадна гранола

                                                              Інгредієнти

                                                              • вівсяні пластівці - 250 г;
                                                                • горіхи (мигдаль, волоські) - 100 г;
                                                                  • насіння (гарбузове, соняшникове) - 50 г;
                                                                    • мед - 3 ст. л.;
                                                                      • какао-порошок - 2 ст. л.;
                                                                        • чорний шоколад - 80 г;
                                                                          • кокосова олія - 2 ст. л.

                                                                            Спосіб приготування

                                                                            Змішайте пластівці, горіхи та насіння. Розтопіть мед із кокосовою олією, додайте какао, перемішайте. Полийте суміш і добре перемішайте.

                                                                            Викладіть на деко, випікайте при 160°C 25 хв, помішуючи. Дайте охолонути, додайте подрібнений шоколад. Зберігайте у банці, подавайте з молоком чи йогуртом.

                                                                            Альона Уткіна

                                                                            ПублікаціїКулінар