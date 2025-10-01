Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
Київ • УНН
1 жовтня відзначається Всесвітній день какао та шоколаду. З цієї нагоди УНН пропонує добірку з п'яти простих рецептів, які можна приготувати вдома.
Домашні шоколадні трюфелі
Інгредієнти
- чорний шоколад - 200 г;
- вершки 30% - 100 мл;
- вершкове масло - 30 г;
- какао-порошок - 3 ст. л.;
- коньяк або лікер - 1 ст. л. - за бажанням.
Спосіб приготування
Доведіть вершки до легкого закипання й залийте ними поламаний на шматочки шоколад. Почекайте поки він розтопиться. Додайте масло, перемішайте до однорідності. За бажанням додайте алкоголь.
Накрийте плівкою й охолодіть масу в холодильнику 3-4 години. Коли маса загусне, сформуйте ложкою маленькі кульки. Обкатайте їх у какао-порошку. Зберігайте в холодильнику, подавайте охолодженими.
Шоколадно-кавовий чизкейк без випікання
Інгредієнти (форма 20 см)
- печиво шоколадне - 250 г;
- вершкове масло - 100 г;
- вершковий сир - 400 г;
- вершки 30% - 200 мл;
- чорний шоколад - 150 г;
- цукрова пудра - 100 г;
- розчинна кава - 1 ч. л.;
- какао для присипки.
Спосіб приготування
Подрібніть печиво в крихту, змішайте з розтопленим маслом і утрамбуйте у форму. Вершки збийте до пишної маси. Шоколад розтопіть і злегка охолодіть.
Вершковий сир збийте з цукровою пудрою, додайте шоколад і каву. Обережно введіть збиті вершки. Викладіть на основу з печива й залиште в холодильнику мінімум на 5 годин. Перед подачею присипте какао.
Мексиканський гарячий шоколад із чилі
Інгредієнти (на 2 порції)
- молоко - 400 мл;
- чорний шоколад - 80 г;
- какао - 1 ст. л.;
- цукор - 2 ст. л.;
- кориця - ½ ч. л.;
- щіпка каєнського перцю або чилі.
Спосіб приготування
Нагрійте молоко, додайте какао та цукор. Добре перемішайте. Покладіть поламаний шоколад і корицю, прогрівайте до розчинення. Наприкінці додайте щіпку чилі (на смак). Збийте вінчиком до легкої пінки й подайте гарячим.
Шоколадні млинці з апельсиновим соусом
Інгредієнти (на 8 млинців)
- борошно - 150 г;
- какао - 2 ст. л.;
- молоко - 300 мл;
- яйця - 2 шт.;
- цукор - 2 ст. л.;
- розтоплене масло - 30 г;
- сіль - щіпка.
Для соусу
- апельсиновий сік - 150 мл;
- цедра апельсина - 1 ч. л.;
- цукор - 2 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний - 1 ч. л.
Спосіб приготування
Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте молоко. Всипте просіяне борошно й какао, перемішайте. Влийте масло, збийте до гладкого тіста. Випікайте тонкі млинці на розігрітій сковороді.
Для соусу: змішайте сік, цедру, цукор і крохмаль, варіть до загустіння. Подайте млинці з апельсиновим соусом і тертим шоколадом.
Шоколадна гранола
Інгредієнти
- вівсяні пластівці - 250 г;
- горіхи (мигдаль, волоські) - 100 г;
- насіння (гарбузове, соняшникове) - 50 г;
- мед - 3 ст. л.;
- какао-порошок - 2 ст. л.;
- чорний шоколад - 80 г;
- кокосова олія - 2 ст. л.
Спосіб приготування
Змішайте пластівці, горіхи та насіння. Розтопіть мед із кокосовою олією, додайте какао, перемішайте. Полийте суміш і добре перемішайте.
Викладіть на деко, випікайте при 160°C 25 хв, помішуючи. Дайте охолонути, додайте подрібнений шоколад. Зберігайте у банці, подавайте з молоком чи йогуртом.
