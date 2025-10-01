Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
Киев • УНН
1 октября отмечается Всемирный день какао и шоколада. По этому случаю УНН предлагает подборку из пяти простых рецептов, которые можно приготовить дома.
Сегодня, 1 октября, отмечают Всемирный день какао и шоколада. В честь этого праздника УНН собрал подборку из 5 несложных рецептов с использованием этих продуктов, которые вы легко можете приготовить дома и присоединиться к празднованию.
Домашние шоколадные трюфели
Ингредиенты
- черный шоколад - 200 г;
- сливки 30% - 100 мл;
- сливочное масло - 30 г;
- какао-порошок - 3 ст. л.;
- коньяк или ликер - 1 ст. л. - по желанию.
Способ приготовления
Доведите сливки до легкого закипания и залейте ими поломанный на кусочки шоколад. Подождите, пока он растопится. Добавьте масло, перемешайте до однородности. По желанию добавьте алкоголь.
Накройте пленкой и охладите массу в холодильнике 3-4 часа. Когда масса загустеет, сформируйте ложкой маленькие шарики. Обваляйте их в какао-порошке. Храните в холодильнике, подавайте охлажденными.
Быстрые и питательные перекусы: топ-5 способов утолить голод здесь и сейчас04.07.25, 16:53 • 3758 просмотров
Шоколадно-кофейный чизкейк без выпечки
Ингредиенты (форма 20 см)
- печенье шоколадное - 250 г;
- сливочное масло - 100 г;
- сливочный сыр - 400 г;
- сливки 30% - 200 мл;
- черный шоколад - 150 г;
- сахарная пудра - 100 г;
- растворимый кофе - 1 ч. л.;
- какао для присыпки.
Способ приготовления
Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным маслом и утрамбуйте в форму. Сливки взбейте до пышной массы. Шоколад растопите и слегка охладите.
Сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой, добавьте шоколад и кофе. Осторожно введите взбитые сливки. Выложите на основу из печенья и оставьте в холодильнике минимум на 5 часов. Перед подачей присыпьте какао.
Мексиканский горячий шоколад с чили
Ингредиенты (на 2 порции)
- молоко - 400 мл;
- черный шоколад - 80 г;
- какао - 1 ст. л.;
- сахар - 2 ст. л.;
- корица - ½ ч. л.;
- щепотка кайенского перца или чили.
Способ приготовления
Нагрейте молоко, добавьте какао и сахар. Хорошо перемешайте. Положите поломанный шоколад и корицу, прогревайте до растворения. В конце добавьте щепотку чили (по вкусу). Взбейте венчиком до легкой пенки и подайте горячим.
Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча08.09.25, 18:08 • 3445 просмотров
Шоколадные блины с апельсиновым соусом
Ингредиенты (на 8 блинов)
- мука - 150 г;
- какао - 2 ст. л.;
- молоко - 300 мл;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 2 ст. л.;
- растопленное масло - 30 г;
- соль - щепотка.
Для соуса
- апельсиновый сок - 150 мл;
- цедра апельсина - 1 ч. л.;
- сахар - 2 ст. л.;
- крахмал кукурузный - 1 ч. л.
Способ приготовления
Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко. Всыпьте просеянную муку и какао, перемешайте. Влейте масло, взбейте до гладкого теста. Выпекайте тонкие блины на разогретой сковороде.
Для соуса: смешайте сок, цедру, сахар и крахмал, варите до загустения. Подайте блины с апельсиновым соусом и тертым шоколадом.
Шоколадная гранола
Ингредиенты
- овсяные хлопья - 250 г;
- орехи (миндаль, грецкие) - 100 г;
- семена (тыквенные, подсолнечные) - 50 г;
- мед - 3 ст. л.;
- какао-порошок - 2 ст. л.;
- черный шоколад - 80 г;
- кокосовое масло - 2 ст. л.
Способ приготовления
Смешайте хлопья, орехи и семена. Растопите мед с кокосовым маслом, добавьте какао, перемешайте. Полейте смесь и хорошо перемешайте.
Выложите на противень, выпекайте при 160°C 25 мин, помешивая. Дайте остыть, добавьте измельченный шоколад. Храните в банке, подавайте с молоком или йогуртом.
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш30.09.25, 16:38 • 5126 просмотров