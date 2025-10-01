$41.140.18
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня

Киев • УНН

 • 3292 просмотра

1 октября отмечается Всемирный день какао и шоколада. По этому случаю УНН предлагает подборку из пяти простых рецептов, которые можно приготовить дома.

Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня

Сегодня, 1 октября, отмечают Всемирный день какао и шоколада. В честь этого праздника УНН собрал подборку из 5 несложных рецептов с использованием этих продуктов, которые вы легко можете приготовить дома и присоединиться к празднованию.

Домашние шоколадные трюфели

Ингредиенты

  • черный шоколад - 200 г;
    • сливки 30% - 100 мл;
      • сливочное масло - 30 г;
        • какао-порошок - 3 ст. л.;
          • коньяк или ликер - 1 ст. л. - по желанию.

            Способ приготовления

            Доведите сливки до легкого закипания и залейте ими поломанный на кусочки шоколад. Подождите, пока он растопится. Добавьте масло, перемешайте до однородности. По желанию добавьте алкоголь.

            Накройте пленкой и охладите массу в холодильнике 3-4 часа. Когда масса загустеет, сформируйте ложкой маленькие шарики. Обваляйте их в какао-порошке. Храните в холодильнике, подавайте охлажденными.

            Быстрые и питательные перекусы: топ-5 способов утолить голод здесь и сейчас04.07.25, 16:53 • 3758 просмотров

            Шоколадно-кофейный чизкейк без выпечки

            Ингредиенты (форма 20 см)

            • печенье шоколадное - 250 г;
              • сливочное масло - 100 г;
                • сливочный сыр - 400 г;
                  • сливки 30% - 200 мл;
                    • черный шоколад - 150 г;
                      • сахарная пудра - 100 г;
                        • растворимый кофе - 1 ч. л.;
                          • какао для присыпки.

                            Способ приготовления

                            Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным маслом и утрамбуйте в форму. Сливки взбейте до пышной массы. Шоколад растопите и слегка охладите.

                            Сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой, добавьте шоколад и кофе. Осторожно введите взбитые сливки. Выложите на основу из печенья и оставьте в холодильнике минимум на 5 часов. Перед подачей присыпьте какао.

                            Мексиканский горячий шоколад с чили

                            Ингредиенты (на 2 порции)

                            • молоко - 400 мл;
                              • черный шоколад - 80 г;
                                • какао - 1 ст. л.;
                                  • сахар - 2 ст. л.;
                                    • корица - ½ ч. л.;
                                      • щепотка кайенского перца или чили.

                                        Способ приготовления

                                        Нагрейте молоко, добавьте какао и сахар. Хорошо перемешайте. Положите поломанный шоколад и корицу, прогревайте до растворения. В конце добавьте щепотку чили (по вкусу). Взбейте венчиком до легкой пенки и подайте горячим.

                                        Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча08.09.25, 18:08 • 3445 просмотров

                                        Шоколадные блины с апельсиновым соусом

                                        Ингредиенты (на 8 блинов)

                                        • мука - 150 г;
                                          • какао - 2 ст. л.;
                                            • молоко - 300 мл;
                                              • яйца - 2 шт.;
                                                • сахар - 2 ст. л.;
                                                  • растопленное масло - 30 г;
                                                    • соль - щепотка.

                                                      Для соуса

                                                      • апельсиновый сок - 150 мл;
                                                        • цедра апельсина - 1 ч. л.;
                                                          • сахар - 2 ст. л.;
                                                            • крахмал кукурузный - 1 ч. л.

                                                              Способ приготовления

                                                              Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко. Всыпьте просеянную муку и какао, перемешайте. Влейте масло, взбейте до гладкого теста. Выпекайте тонкие блины на разогретой сковороде.

                                                              Для соуса: смешайте сок, цедру, сахар и крахмал, варите до загустения. Подайте блины с апельсиновым соусом и тертым шоколадом.

                                                              Шоколадная гранола

                                                              Ингредиенты

                                                              • овсяные хлопья - 250 г;
                                                                • орехи (миндаль, грецкие) - 100 г;
                                                                  • семена (тыквенные, подсолнечные) - 50 г;
                                                                    • мед - 3 ст. л.;
                                                                      • какао-порошок - 2 ст. л.;
                                                                        • черный шоколад - 80 г;
                                                                          • кокосовое масло - 2 ст. л.

                                                                            Способ приготовления

                                                                            Смешайте хлопья, орехи и семена. Растопите мед с кокосовым маслом, добавьте какао, перемешайте. Полейте смесь и хорошо перемешайте.

                                                                            Выложите на противень, выпекайте при 160°C 25 мин, помешивая. Дайте остыть, добавьте измельченный шоколад. Храните в банке, подавайте с молоком или йогуртом.

                                                                            Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш30.09.25, 16:38 • 5126 просмотров

                                                                            Алена Уткина

