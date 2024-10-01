Всесвітній день охорони єнотів, День CD-плеєра, Міжнародний день вегетаріанства. Що ще можна відзначити 1 жовтня

Сьогодні, першого жовтня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони єнотів, пише УНН.

Батьківщиною єнотів є Північна та Центральна Америка. Звідти їх завезли до Європи та Азії, де вони поширилися завдяки умінню швидко адаптуватися до навколишнього середовища.

На думку науковців, IQ єнотів вище, ніж у кішок і лише трохи нижче, ніж у мавп.

Довжина тулуба у цих тварин досягає від 45 до 60 сантиметрів. Маса різних видів варіюється від 2-5 до 8-12 кілограмів. Статурою єнот схожий на невелику собаку або лисицю, проте його лапи відрізняються більш витягнутими подушечками, які злегка нагадують людські долоні. Єноти здатні розвинути швидкість до 24 кілометрів на годину.

У ході численних досліджень вчені з’ясували, що єноти можуть зображати до 50 різних звуків. Ці тварини можуть мурчати, свистіти, гарчати, шипіти, кричати і навіть іржати.

Тривалість життя єнота у дикій природі становить близько десяти років. А от у неволі ці тварини можуть прожити у два рази довше.

Меломани сьогодні можуть відсвяткувати День CD-плеєра.

Саме 1 жовтня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили революцію в музичній індустрії – спільно розробили та випустили у продаж перший у світі CD-програвач Sony CDP-101.

Використовуючи лазерну технологію, розробники створили новий формат запису, значним досягненням якого стали покращення якості звуку, зменшення розмірів носія та збільшення обсягу пам’яті. А унікальна відмінність від платівок та касет – можливість слухати записи, не перевертаючи диск, викликала шалений фурор у поціновувачів музики.

Новий на той час пристрій для відтворення звуку коштував дві тисячі доларів.

За перші два роки появи на ринку в США було продано близько 400 тисяч CD-плеєрів.

З 1978 року першого жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства.

Ідеї вегетаріанства пропагувалися ще у Стародавній Греції. Відмова від споживання м’яса є ключовим елементом таких східних релігійних течій як індуїзм, зороастризм, брахманізм та джайнізм.

У 1847 році у Великій Британії було засноване перше у світі вегетаріанське товариство. До кінця 19-го століття у Лондоні з’явилося декілька суто вегетаріанських ресторанів.

Відомим ідеолог вегетаріанства був винахідник сухих сніданків Джон Харві Келлог.

Шанувальники кави сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня присвяченого цьому напою.

Кавові зерна мешканці Ефіопії спочатку використовували як їжу, а не для створення напою. Подорожуючи, вони робили кульки, додаючи до зерняток тваринний жир, які потім їли.

Вважається, що Першу кав’ярню відкрили у Стамбулі в 1554 році, оскільки напій, привезений із Сирії, дуже сподобався місцевим мешканцям. В Україні каву вперше спробували у 1672 році у Кам’янець-Подільському. Саме тоді була відкрита перша кав’ярня на території України.

Своє свято сьогодні і у любителів какао та шоколаду.

Вперше плоди шоколадного дерева почали вживати в їжу у Південній Америці, близько три з половиною тисячоліть тому. Ацтеки та майя споживали не лише самі боби, але також і м’якоть плоду. Її подрібнювали та залишали у теплі, чекаючи бродіння, після чого пили

До Європи цей напій, а також власне какао-боби потрапили в XVI столітті, після відкриття Америки Христофором Колумбом.

За ініціативи Організації Об’єднаних Націй з 1990 року першого жовтня проводяться різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку.

Мета події нагадати всім, що старість неминуча, і що потрібно постійно докладати зусиль, щоб допомогти людям похилого віку почуватися більш комфортно, відчувати власну цінність. До прикладу, потреби літніх людей у медичній допомозі на 50% вище, ніж у населення середнього віку, потреби у госпіталізації – майже втричі.

Споріднена сьогоднішня подія – День геронтолога.

Геронтологія – це наука, що вивчає внутрішні процеси старіння людини та способи боротьби з ним. Науковці досліджують захворювання, що впливають на вікові зміни, та можливості їх лікування.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день музики та неофіційний День соціолога в Україні.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні відзначається Покрова Пресвятої Богородиці.

За переказом, велике вороже військо взяло в облогу Константинополь. Частина населення разом з правителем укрилися у Влахернському храмі, де тоді зберігалися головний покров, риза та пояс Пресвятої Богородиці.

Під час нічної молитви юродивий Андрій, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця у супроводі Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова, осяяна небесним світлом й оточена ангелами.

Вважається, що Пресвята Богородиця накрила людей своїм покровом, і вони стали невидимими. Ворог після цього відступив від міста.

Щоправда, чия саме армія стояла під стінами Константинополя, версії різняться. За однією з них, місто у 860 році в облогу взяв тодішній київський князь Аскольд. За іншою (більш поширеною) - у 910 році місто в облогу взяли сарацини.

Покрова Пресвятої Богородиці не входить до 12-ти найвизначніших християнських свят, але особливо шанується у православ’ї.