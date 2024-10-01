Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Сегодня, первого октября, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня охраны енотов, пишет УНН.

Родиной енотов является Северная и Центральная Америка. Оттуда их завезли в Европу и Азию, где они распространились благодаря умению быстро адаптироваться к окружающей среде.

По мнению ученых, IQ енотов выше, чем у кошек и лишь немного ниже, чем у обезьян.

Длина туловища у этих животных достигает от 45 до 60 сантиметров. Масса разных видов варьируется от 2-5 до 8-12 килограммов. Телосложением енот похож на небольшую собаку или лису, однако его лапы отличаются более вытянутыми подушечками, которые слегка напоминают человеческие ладони. Еноты способны развить скорость до 24 километров в час.

В ходе многочисленных исследований ученые выяснили, что еноты могут изображать до 50 различных звуков. Эти животные могут мурчать, свистеть, рычать, шипеть, кричать и даже ржать.

Продолжительность жизни енота в дикой природе составляет около десяти лет. А вот в неволе эти животные могут прожить в два раза дольше.

Меломаны сегодня могут отпраздновать день CD-плеера.

Именно 1 октября 1982 года Sony, Philips и Polygram произвели революцию в музыкальной индустрии – совместно разработали и выпустили в продажу первый в мире CD-проигрыватель Sony CDP-101.

Используя лазерную технологию, разработчики создали новый формат записи, значительным достижением которого стали улучшение качества звука, уменьшение размеров носителя и увеличение объема памяти. А уникальное отличие от пластинок и кассет – возможность слушать записи, не переворачивая диск, произвела бешеный фурор у ценителей музыки.

Новое в то время устройство для воспроизведения звука стоило две тысячи долларов.

За первые два года появления на рынке в США было продано около 400 тысяч CD-плееров.

С 1978 года первого октября отмечается Всемирный день вегетарианства.

Идеи вегетарианства пропагандировались еще в Древней Греции. Отказ от употребления мяса является ключевым элементом таких восточных религиозных течений как индуизм, зороастризм, брахманизм и джайнизм.

В 1847 году в Великобритании было основано первое в мире вегетарианское общество. К концу 19 века в Лондоне появилось несколько чисто вегетарианских ресторанов.

Известным идеолог вегетарианства был изобретатель сухих завтраков Джон Харви Келлог.

Поклонники кофе сегодня могут присоединиться к Международному дню посвященного этому напитку.

Кофейные зерна жители Эфиопии сначала использовали как пищу, а не для создания напитка. Путешествуя, они делали шарики, добавляя к зернышкам животный жир, которые потом ели.

Считается, что первая кофейня была открыта в Стамбуле в 1554 году, потому что напиток, привезенный из Сирии, очень понравился местным жителям. В Украине кофе впервые попробовали в 1672 году в Каменец-Подольском. Именно тогда была открыта первая кофейня на территории Украины.

Свой праздник сегодня и у любителей какао и шоколада.

Впервые плоды шоколадного дерева начали употреблять в пищу в Южной Америке, около три с половиной тысячелетия назад. Ацтеки и майя потребляли не только сами бобы, но также и мякоть плода. Ее измельчали и оставляли в тепле, ожидая брожения, после чего пили

В Европу этот напиток, а также собственно какао-бобы попали в XVI веке, после открытия Америки Христофором Колумбом.

По инициативе Организации Объединенных Наций с 1990 года первого октября проводятся различные мероприятия по случаю Международного Дня пожилых людей.

Цель события напомнить всем, что старость неизбежна, и что нужно постоянно прилагать усилия, чтобы помочь пожилым людям чувствовать себя более комфортно, чувствовать собственную ценность. К примеру, потребности пожилых людей в медицинской помощи на 50% выше, чем у населения среднего возраста, потребности в госпитализации - почти втрое.

Родственное сегодняшнее событие - День геронтолога.

Геронтология - это наука, изучающая внутренние процессы старения человека и способы борьбы с ним. Ученые исследуют заболевания, влияющие на возрастные изменения, и возможности их лечения.

Еще сегодня можно отметить Международный день музыки и неофициальный День социолога в Украине.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня отмечается Покрова Пресвятой Богородицы.

По преданию, большое вражеское войско взяло в осаду Константинополь. Часть населения вместе с правителем укрылись во Влахернском храме, где тогда хранились главный покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.

Во время ночной молитвы юродивый Андрей, подняв глаза к небу, увидел, что идет по воздуху Пресвятая Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, озаренная небесным светом и Окруженная ангелами.

Считается, что Пресвятая Богородица накрыла людей своим покровом, и они стали невидимыми. Враг после этого отступил от города.

Правда, чья именно армия стояла под стенами Константинополя, версии разнятся. По одной из них, город в 860 году осадил тогдашний киевский князь Аскольд. По другой (более распространенной) - в 910 году город осадили сарацины.

Покрова Пресвятой Богородицы не входит в 12-ти самых значительных христианских праздников, но особенно почитается в православии.