Всесвітній день котів та Всесвітній день здорового харчування: що ще відзначають 16 жовтня

17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 5786 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 9880 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 23276 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 48325 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 49443 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 41311 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 40036 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 28460 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 21209 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою15 жовтня, 20:59 • 9416 перегляди
Ощадливе використання електроенергії: українцям нагадали основні правила15 жовтня, 22:57 • 6650 перегляди
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА01:02 • 8086 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи02:44 • 10902 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України03:03 • 9266 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 35733 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 50156 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 43968 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 43678 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 68389 перегляди
Всесвітній день котів та Всесвітній день здорового харчування: що ще відзначають 16 жовтня

Київ • УНН

 • 2102 перегляди

16 жовтня відзначають Всесвітній день котів, що закликає до гуманного ставлення до тварин, та Всесвітній день анестезіологів, присвячений фахівцям, які забезпечують безболісні медичні процедури. Також цього дня святкують Всесвітній день здорового харчування, що привертає увагу до боротьби з голодом, та День шефа.

Всесвітній день котів та Всесвітній день здорового харчування: що ще відзначають 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день котів та Всесвітній день здорового харчування, покликаний привернути увагу до доступності повноцінного харчування та боротьби з голодом.

Всесвітній день котів

16 жовтня відзначають Всесвітній день котів - свято, присвячене захисту котів і гуманному ставленню до них, особливо безпритульних. Ініціатором став міжнародний рух Alley Cat Allies, який з 1990 року впроваджує програми Trap-Neuter-Return (TNR) для гуманного контролю чисельності котів, що перекладається як "впіймай, стерилізуй, відпусти". 

Ідея Дня котів з’явилася у 2001 році як National Feral Cat Day у США, а згодом подія виросла до світового рівня - Global Cat Day. Сьогодні свято охоплює десятки країн: США, Іспанію, Велику Британію, Австралію, Канаду, Україну тощо. Цей день нагадує, що котики - частина нашої спільноти, і закликає до турботи, відповідального утримання та поваги до тварин. Слоган свята -"Cats Are Community".

Осіннє нашестя гризунів: як уникнути смертельної інфекції03.09.25, 12:58 • 2613 переглядiв

Всесвітній день анестезіолога

Щороку 16 жовтня відзначають Всесвітній день анестезіологів - фахівців, які дозволяють людям безболісно переносити операції та інші медичні процедури. Історія анестезії починається ще в I столітті до н. е., коли давньогрецький лікар Діоскорид використовував снодійні та заспокійливі засоби на основі мандрагори для хірургії.

Сучасне свято веде свій відлік від 1846 року, коли американський хірург Вільям Мортон вперше публічно застосував загальний наркоз з інгаляцією діетилового ефіру. Сьогодні анестезіологія - окрема галузь медицини з різними видами анестезії, які постійно вдосконалюються.

Всесвітній день здорового харчування

Всесвітній день здорового харчування відзначають щороку 16 жовтня у понад 50 країнах світу. Дата обрана на честь заснування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) у 1945 році. Метою свята є привернення увагу до доступності повноцінного харчування, боротьби з голодом та забезпечення продовольчої безпеки.

У заходах беруть участь такі міжнародні організації, як ВООЗ, Всесвітня продовольча програма та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку. Правильне харчування є одним із ключових факторів здоров’я: за даними ВООЗ, 80% захворювань пов’язані з харчуванням, а 40% - безпосередньо.

Здорове меню покращує самопочуття, підвищує енергію та активність, а також знижує ризики серцево-судинних, онкологічних та шлунково-кишкових захворювань.

10 простих звичок, які зроблять вас здоровішими17.03.25, 17:27 • 62259 переглядiв

День шефа (керівника)

16 жовтня у багатьох країнах світу відзначають День шефа - професійне свято керівників, директорів, менеджерів та головних бухгалтерів. Ідею започаткувати професійний день для начальства вперше запропонувала у 1958 році американська секретарка Патриція Бейз Хароскі з Чикаго, а у 1962 році свято офіційно затвердили в штаті Іллінойс. Згодом традицію підхопили інші країни.

День боса нагадує, що керівник - це не лише статус, а й відповідальність: від його рішень залежить успіх команди та організації. Ця професія вимагає досвіду, знань, сміливості та вміння вирішувати складні завдання. У цей день підлеглі часто висловлюють повагу і вдячність керівнику.

День пам’яті мученика Лонгина сотника

Святий Лонгин Сотник, римський солдат, який став свідком розп’яття Ісуса Христа і, за легендою, пронизав Його списом. Після декількох чудесних подій: затміння сонця, землетрусів і зцілення його катаракти кров’ю Христа - Лонгин розкаявся і прийняв віру. Він став проповідником християнства і через це ж зазнав мученицької смерті.

Його пам’ять церква відзначає 16 жовтня, шануючи відданість, покаяння та віру. Лонгин вважається покровителем тих, хто страждає на очні хвороби.

У Львові лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового глиста, який потрапив в організм після укусу комара16.09.25, 16:22 • 3246 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я