Всесвітній день котів та Всесвітній день здорового харчування: що ще відзначають 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день котів та Всесвітній день здорового харчування, покликаний привернути увагу до доступності повноцінного харчування та боротьби з голодом.

Всесвітній день котів

16 жовтня відзначають Всесвітній день котів - свято, присвячене захисту котів і гуманному ставленню до них, особливо безпритульних. Ініціатором став міжнародний рух Alley Cat Allies, який з 1990 року впроваджує програми Trap-Neuter-Return (TNR) для гуманного контролю чисельності котів, що перекладається як "впіймай, стерилізуй, відпусти".

Ідея Дня котів з’явилася у 2001 році як National Feral Cat Day у США, а згодом подія виросла до світового рівня - Global Cat Day. Сьогодні свято охоплює десятки країн: США, Іспанію, Велику Британію, Австралію, Канаду, Україну тощо. Цей день нагадує, що котики - частина нашої спільноти, і закликає до турботи, відповідального утримання та поваги до тварин. Слоган свята -"Cats Are Community".

Всесвітній день анестезіолога

Щороку 16 жовтня відзначають Всесвітній день анестезіологів - фахівців, які дозволяють людям безболісно переносити операції та інші медичні процедури. Історія анестезії починається ще в I столітті до н. е., коли давньогрецький лікар Діоскорид використовував снодійні та заспокійливі засоби на основі мандрагори для хірургії.

Сучасне свято веде свій відлік від 1846 року, коли американський хірург Вільям Мортон вперше публічно застосував загальний наркоз з інгаляцією діетилового ефіру. Сьогодні анестезіологія - окрема галузь медицини з різними видами анестезії, які постійно вдосконалюються.

Всесвітній день здорового харчування

Всесвітній день здорового харчування відзначають щороку 16 жовтня у понад 50 країнах світу. Дата обрана на честь заснування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) у 1945 році. Метою свята є привернення увагу до доступності повноцінного харчування, боротьби з голодом та забезпечення продовольчої безпеки.

У заходах беруть участь такі міжнародні організації, як ВООЗ, Всесвітня продовольча програма та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку. Правильне харчування є одним із ключових факторів здоров’я: за даними ВООЗ, 80% захворювань пов’язані з харчуванням, а 40% - безпосередньо.

Здорове меню покращує самопочуття, підвищує енергію та активність, а також знижує ризики серцево-судинних, онкологічних та шлунково-кишкових захворювань.

День шефа (керівника)

16 жовтня у багатьох країнах світу відзначають День шефа - професійне свято керівників, директорів, менеджерів та головних бухгалтерів. Ідею започаткувати професійний день для начальства вперше запропонувала у 1958 році американська секретарка Патриція Бейз Хароскі з Чикаго, а у 1962 році свято офіційно затвердили в штаті Іллінойс. Згодом традицію підхопили інші країни.

День боса нагадує, що керівник - це не лише статус, а й відповідальність: від його рішень залежить успіх команди та організації. Ця професія вимагає досвіду, знань, сміливості та вміння вирішувати складні завдання. У цей день підлеглі часто висловлюють повагу і вдячність керівнику.

День пам’яті мученика Лонгина сотника

Святий Лонгин Сотник, римський солдат, який став свідком розп’яття Ісуса Христа і, за легендою, пронизав Його списом. Після декількох чудесних подій: затміння сонця, землетрусів і зцілення його катаракти кров’ю Христа - Лонгин розкаявся і прийняв віру. Він став проповідником християнства і через це ж зазнав мученицької смерті.

Його пам’ять церква відзначає 16 жовтня, шануючи відданість, покаяння та віру. Лонгин вважається покровителем тих, хто страждає на очні хвороби.

