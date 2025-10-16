Всемирный день кошек и Всемирный день здорового питания: что еще отмечают 16 октября

Сегодня, 16 октября, отмечают Всемирный день кошек и Всемирный день здорового питания, призванный привлечь внимание к доступности полноценного питания и борьбе с голодом.

Всемирный день кошек

16 октября отмечают Всемирный день кошек — праздник, посвященный защите кошек и гуманному отношению к ним, особенно бездомным. Инициатором стало международное движение Alley Cat Allies, которое с 1990 года внедряет программы Trap-Neuter-Return (TNR) для гуманного контроля численности кошек, что переводится как «поймай, стерилизуй, отпусти».

Идея Дня кошек появилась в 2001 году как National Feral Cat Day в США, а затем событие выросло до мирового уровня — Global Cat Day. Сегодня праздник охватывает десятки стран: США, Испанию, Великобританию, Австралию, Канаду, Украину и т.д. Этот день напоминает, что котики — часть нашего сообщества, и призывает к заботе, ответственному содержанию и уважению к животным. Слоган праздника — «Cats Are Community».

Осеннее нашествие грызунов: как избежать смертельной инфекции

Всемирный день анестезиолога

Ежегодно 16 октября отмечают Всемирный день анестезиологов — специалистов, которые позволяют людям безболезненно переносить операции и другие медицинские процедуры. История анестезии начинается еще в I веке до н. э., когда древнегреческий врач Диоскорид использовал снотворные и успокаивающие средства на основе мандрагоры для хирургии.

Современный праздник ведет свой отсчет с 1846 года, когда американский хирург Уильям Мортон впервые публично применил общий наркоз с ингаляцией диэтилового эфира. Сегодня анестезиология — отдельная отрасль медицины с различными видами анестезии, которые постоянно совершенствуются.

Всемирный день здорового питания

Всемирный день здорового питания отмечают ежегодно 16 октября более чем в 50 странах мира. Дата выбрана в честь основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 1945 году. Целью праздника является привлечение внимания к доступности полноценного питания, борьбе с голодом и обеспечению продовольственной безопасности.

В мероприятиях принимают участие такие международные организации, как ВОЗ, Всемирная продовольственная программа и Международный фонд сельскохозяйственного развития. Правильное питание является одним из ключевых факторов здоровья: по данным ВОЗ, 80% заболеваний связаны с питанием, а 40% — непосредственно.

Здоровое меню улучшает самочувствие, повышает энергию и активность, а также снижает риски сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний.

10 простых привычек, которые сделают вас здоровее

День шефа (руководителя)

16 октября во многих странах мира отмечают День шефа — профессиональный праздник руководителей, директоров, менеджеров и главных бухгалтеров. Идею учредить профессиональный день для начальства впервые предложила в 1958 году американская секретарша Патриция Бейз Хароски из Чикаго, а в 1962 году праздник официально утвердили в штате Иллинойс. Впоследствии традицию подхватили другие страны.

День босса напоминает, что руководитель — это не только статус, но и ответственность: от его решений зависит успех команды и организации. Эта профессия требует опыта, знаний, смелости и умения решать сложные задачи. В этот день подчиненные часто выражают уважение и благодарность руководителю.

День памяти мученика Лонгина сотника

Святой Лонгин Сотник, римский солдат, который стал свидетелем распятия Иисуса Христа и, по легенде, пронзил Его копьем. После нескольких чудесных событий: затмения солнца, землетрясений и исцеления его катаракты кровью Христа — Лонгин раскаялся и принял веру. Он стал проповедником христианства и из-за этого же претерпел мученическую смерть.

Его память церковь отмечает 16 октября, почитая преданность, покаяние и веру. Лонгин считается покровителем тех, кто страдает глазными болезнями.

Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара