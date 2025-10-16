Всемирный день кошек и Всемирный день здорового питания: что еще отмечают 16 октября

$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 октября, 22:25 • 4662 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 8362 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 22794 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 47893 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 49176 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 41178 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 39935 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28409 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 21187 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18718 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.5м/с
85%
755мм
Популярные новости
Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением15 октября, 20:59 • 8512 просмотра
Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила15 октября, 22:57 • 5692 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА01:02 • 7180 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 10430 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину03:03 • 7984 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 35370 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 49777 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 43668 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 43399 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 68126 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Индия
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 15859 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 65669 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 44369 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 46959 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 52843 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"
Нефть марки Brent
«Калибр» (семейство ракет)
9К720 Искандер

Всемирный день кошек и Всемирный день здорового питания: что еще отмечают 16 октября

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

16 октября отмечают Всемирный день кошек, призывающий к гуманному отношению к животным, и Всемирный день анестезиологов, посвященный специалистам, обеспечивающим безболезненные медицинские процедуры. Также в этот день празднуют Всемирный день здорового питания, привлекающий внимание к борьбе с голодом, и День шефа.

Всемирный день кошек и Всемирный день здорового питания: что еще отмечают 16 октября

Сегодня, 16 октября, отмечают Всемирный день кошек и Всемирный день здорового питания, призванный привлечь внимание к доступности полноценного питания и борьбе с голодом.

Всемирный день кошек

16 октября отмечают Всемирный день кошек — праздник, посвященный защите кошек и гуманному отношению к ним, особенно бездомным. Инициатором стало международное движение Alley Cat Allies, которое с 1990 года внедряет программы Trap-Neuter-Return (TNR) для гуманного контроля численности кошек, что переводится как «поймай, стерилизуй, отпусти». 

Идея Дня кошек появилась в 2001 году как National Feral Cat Day в США, а затем событие выросло до мирового уровня — Global Cat Day. Сегодня праздник охватывает десятки стран: США, Испанию, Великобританию, Австралию, Канаду, Украину и т.д. Этот день напоминает, что котики — часть нашего сообщества, и призывает к заботе, ответственному содержанию и уважению к животным. Слоган праздника — «Cats Are Community».

Осеннее нашествие грызунов: как избежать смертельной инфекции03.09.25, 12:58 • 2611 просмотров

Всемирный день анестезиолога

Ежегодно 16 октября отмечают Всемирный день анестезиологов — специалистов, которые позволяют людям безболезненно переносить операции и другие медицинские процедуры. История анестезии начинается еще в I веке до н. э., когда древнегреческий врач Диоскорид использовал снотворные и успокаивающие средства на основе мандрагоры для хирургии.

Современный праздник ведет свой отсчет с 1846 года, когда американский хирург Уильям Мортон впервые публично применил общий наркоз с ингаляцией диэтилового эфира. Сегодня анестезиология — отдельная отрасль медицины с различными видами анестезии, которые постоянно совершенствуются.

Всемирный день здорового питания

Всемирный день здорового питания отмечают ежегодно 16 октября более чем в 50 странах мира. Дата выбрана в честь основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 1945 году. Целью праздника является привлечение внимания к доступности полноценного питания, борьбе с голодом и обеспечению продовольственной безопасности.

В мероприятиях принимают участие такие международные организации, как ВОЗ, Всемирная продовольственная программа и Международный фонд сельскохозяйственного развития. Правильное питание является одним из ключевых факторов здоровья: по данным ВОЗ, 80% заболеваний связаны с питанием, а 40% — непосредственно.

Здоровое меню улучшает самочувствие, повышает энергию и активность, а также снижает риски сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний.

10 простых привычек, которые сделают вас здоровее17.03.25, 17:27 • 62259 просмотров

День шефа (руководителя)

16 октября во многих странах мира отмечают День шефа — профессиональный праздник руководителей, директоров, менеджеров и главных бухгалтеров. Идею учредить профессиональный день для начальства впервые предложила в 1958 году американская секретарша Патриция Бейз Хароски из Чикаго, а в 1962 году праздник официально утвердили в штате Иллинойс. Впоследствии традицию подхватили другие страны.

День босса напоминает, что руководитель — это не только статус, но и ответственность: от его решений зависит успех команды и организации. Эта профессия требует опыта, знаний, смелости и умения решать сложные задачи. В этот день подчиненные часто выражают уважение и благодарность руководителю.

День памяти мученика Лонгина сотника

Святой Лонгин Сотник, римский солдат, который стал свидетелем распятия Иисуса Христа и, по легенде, пронзил Его копьем. После нескольких чудесных событий: затмения солнца, землетрясений и исцеления его катаракты кровью Христа — Лонгин раскаялся и принял веру. Он стал проповедником христианства и из-за этого же претерпел мученическую смерть.

Его память церковь отмечает 16 октября, почитая преданность, покаяние и веру. Лонгин считается покровителем тех, кто страдает глазными болезнями.

Во Львове врачи извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового глиста, который попал в организм после укуса комара16.09.25, 16:22 • 3246 просмотров

Алена Уткина

Общество
Всемирная организация здравоохранения