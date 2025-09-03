Осеннее нашествие грызунов: как избежать смертельной инфекции

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 266 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Эксклюзив
07:25 • 7100 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 13654 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 20337 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 21243 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 76924 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 103952 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 144164 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 151660 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80722 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
54%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 234793 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 234710 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 225108 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 221662 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 215965 просмотра
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 11566 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 20332 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 21238 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 76920 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 144158 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Китай
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 17815 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 31671 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 34560 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 48844 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 94337 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Forbes
Фейковые новости
Ми-8

Осеннее нашествие грызунов: как избежать смертельной инфекции

Киев • УНН

 • 276 просмотра

С приходом осени мыши и крысы массово перебираются к людям, увеличивая риск опасных инфекций, в частности лептоспироза. Эта болезнь может иметь смертельные последствия, поражая внутренние органы и вызывая серьезные осложнения.

Осеннее нашествие грызунов: как избежать смертельной инфекции

С приходом осени мыши и крысы массово переселяются ближе к людям – в дома, подвалы и склады. Вместе с этим возрастает риск опасных инфекций, в частности лептоспироза, который может иметь смертельные последствия. Как уберечься от опасной болезни, сообщает Центр общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

В конце лета и осенью грызуны – особенно мыши и крысы – массово переселяются ближе к людям, ища места для зимовки, где есть тепло и еда. Они селятся в домах, подвалах, зернохранилищах и складах, где живут до весны. Это создает дополнительный риск распространения особо опасных инфекционных болезней

– сообщили в Центре общественного здоровья.

Самая опасная среди этих болезней – лептоспироз. Он поражает печень, почки, кровеносные сосуды и мышцы, может вызвать менингит, миокардит или легочные кровотечения. Летальность достигает 20%. Особенно коварным заболевание является из-за того, что в 90% случаев оно начинается с обычной "лихорадки" – температура поднимается до 39–40°C, краснеют глаза. Характерными симптомами являются резкие боли в икрах, кровоточивость, желтушность глаз и кожи.

Пик болезни традиционно приходится на август–октябрь. Например, только в 2024 году в эти месяцы зафиксировали 195 случаев лептоспироза, тогда как в течение остального года – 214.

Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ02.09.25, 17:47 • 3502 просмотра

Как уберечься от инфекций, переносимых грызунами: содержите дом и двор в чистоте, не оставляйте мусор и пищевые отходы, закрывайте щели в стенах, ставьте сетки, используйте безопасные ловушки и родентициды, храните еду в плотно закрытых контейнерах, употребляйте только кипяченую или бутилированную воду, тщательно готовьте мясо и другие продукты, мойте руки после контакта с животными, землей и овощами, не купайтесь в водоемах со стоячей водой или возле пастбищ, после купания – принимайте душ, а порезы обрабатывайте антисептиком, ежегодно вакцинируйте собак и скот от лептоспироза.

Медики подчеркивают: в случае появления симптомов, похожих на лептоспироз, нельзя медлить – нужно немедленно обратиться к врачу и начать лечение, ведь именно ранняя терапия может спасти жизнь.

В Украине за неделю более чем на 45% возросло количество больных COVID-1902.09.25, 10:24 • 3438 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровье