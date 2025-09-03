Осеннее нашествие грызунов: как избежать смертельной инфекции
Киев • УНН
С приходом осени мыши и крысы массово перебираются к людям, увеличивая риск опасных инфекций, в частности лептоспироза. Эта болезнь может иметь смертельные последствия, поражая внутренние органы и вызывая серьезные осложнения.
В конце лета и осенью грызуны – особенно мыши и крысы – массово переселяются ближе к людям, ища места для зимовки, где есть тепло и еда. Они селятся в домах, подвалах, зернохранилищах и складах, где живут до весны. Это создает дополнительный риск распространения особо опасных инфекционных болезней
Самая опасная среди этих болезней – лептоспироз. Он поражает печень, почки, кровеносные сосуды и мышцы, может вызвать менингит, миокардит или легочные кровотечения. Летальность достигает 20%. Особенно коварным заболевание является из-за того, что в 90% случаев оно начинается с обычной "лихорадки" – температура поднимается до 39–40°C, краснеют глаза. Характерными симптомами являются резкие боли в икрах, кровоточивость, желтушность глаз и кожи.
Пик болезни традиционно приходится на август–октябрь. Например, только в 2024 году в эти месяцы зафиксировали 195 случаев лептоспироза, тогда как в течение остального года – 214.
Как уберечься от инфекций, переносимых грызунами: содержите дом и двор в чистоте, не оставляйте мусор и пищевые отходы, закрывайте щели в стенах, ставьте сетки, используйте безопасные ловушки и родентициды, храните еду в плотно закрытых контейнерах, употребляйте только кипяченую или бутилированную воду, тщательно готовьте мясо и другие продукты, мойте руки после контакта с животными, землей и овощами, не купайтесь в водоемах со стоячей водой или возле пастбищ, после купания – принимайте душ, а порезы обрабатывайте антисептиком, ежегодно вакцинируйте собак и скот от лептоспироза.
Медики подчеркивают: в случае появления симптомов, похожих на лептоспироз, нельзя медлить – нужно немедленно обратиться к врачу и начать лечение, ведь именно ранняя терапия может спасти жизнь.
