Осіннє нашестя гризунів: як уникнути смертельної інфекції

08:07 • 2810 перегляди
У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військовогоVideo
Ексклюзив
07:25 • 6464 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 13343 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 19862 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 20796 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 76617 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 103789 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 143883 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151549 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80656 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 234585 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 234498 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 224884 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 221435 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 215757 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 11353 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 19862 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 20796 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 76617 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 143883 перегляди
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 17679 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 31545 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 34443 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 48730 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 94216 перегляди
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Forbes
Фейкові новини
Мі-8

Осіннє нашестя гризунів: як уникнути смертельної інфекції

Київ • УНН

 • 74 перегляди

З приходом осені миші та щурі масово перебираються до людей, збільшуючи ризик небезпечних інфекцій, зокрема лептоспірозу. Ця хвороба може мати смертельні наслідки, уражаючи внутрішні органи та викликаючи серйозні ускладнення.

Осіннє нашестя гризунів: як уникнути смертельної інфекції

З приходом осені миші та щурі масово перебираються ближче до людей – у будинки, підвали й склади. Разом із цим зростає ризик небезпечних інфекцій, зокрема лептоспірозу, який може мати смертельні наслідки. Як уберегтись від небезпечних хвороби, повідомляє Центр громадського здоров'я, пише УНН.

Деталі

Наприкінці літа та восени гризуни – особливо миші й пацюки – масово переселяються ближче до людей, шукаючи місця для зимівлі, де є тепло та їжа. Вони селяться у будинках, підвалах, зерносховищах та складах, де живуть до весни. Це створює додатковий ризик поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб

– повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Найнебезпечніша серед цих хвороб – лептоспіроз. Він уражає печінку, нирки, кровоносні судини та м’язи, може викликати менінгіт, міокардит чи легеневі кровотечі. Летальність сягає 20%. Особливо підступним захворювання є через те, що у 90% випадків воно починається зі звичайної "гарячки" – температура піднімається до 39–40°C, червоніють очі. Характерними симптомами є різкі болі в литках, кровоточивість, жовтушність очей та шкіри.

Пік хвороби традиційно припадає на серпень–жовтень. Наприклад, лише у 2024 році в ці місяці зафіксували 195 випадків лептоспірозу, тоді як упродовж решти року – 214.

Понад мільярд людей живе з психічними розладами: терміново потрібні кошти на лікування - ВООЗ02.09.25, 17:47 • 3500 переглядiв

Як уберегтися від інфекцій, що переносять гризуни: утримуйте оселю та двір у чистоті, не залишайте сміття й харчові відходи, закривайте щілини у стінах, ставте сітки, використовуйте безпечні пастки та родентициди, зберігайте їжу в щільно закритих контейнерах, вживайте лише кип’ячену чи бутильовану воду, ретельно готуйте м’ясо та інші продукти, мийте руки після контакту з тваринами, землею та овочами, не купайтеся у водоймах зі стоячою водою чи біля пасовищ, після купання – приймайте душ, а порізи обробляйте антисептиком, щороку вакцинуйте собак і худобу від лептоспірозу.

Медики наголошують: у разі появи симптомів, схожих на лептоспіроз, не можна зволікати – потрібно негайно звернутися до лікаря й почати лікування, адже саме рання терапія може врятувати життя.

В Україні за тиждень на понад 45% зросла кількість хворих на COVID-1902.09.25, 10:24 • 3434 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'я