Осіннє нашестя гризунів: як уникнути смертельної інфекції

З приходом осені миші та щурі масово перебираються ближче до людей – у будинки, підвали й склади. Разом із цим зростає ризик небезпечних інфекцій, зокрема лептоспірозу, який може мати смертельні наслідки. Як уберегтись від небезпечних хвороби, повідомляє Центр громадського здоров'я, пише УНН.

Деталі

Наприкінці літа та восени гризуни – особливо миші й пацюки – масово переселяються ближче до людей, шукаючи місця для зимівлі, де є тепло та їжа. Вони селяться у будинках, підвалах, зерносховищах та складах, де живуть до весни. Це створює додатковий ризик поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб – повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Найнебезпечніша серед цих хвороб – лептоспіроз. Він уражає печінку, нирки, кровоносні судини та м’язи, може викликати менінгіт, міокардит чи легеневі кровотечі. Летальність сягає 20%. Особливо підступним захворювання є через те, що у 90% випадків воно починається зі звичайної "гарячки" – температура піднімається до 39–40°C, червоніють очі. Характерними симптомами є різкі болі в литках, кровоточивість, жовтушність очей та шкіри.

Пік хвороби традиційно припадає на серпень–жовтень. Наприклад, лише у 2024 році в ці місяці зафіксували 195 випадків лептоспірозу, тоді як упродовж решти року – 214.

Понад мільярд людей живе з психічними розладами: терміново потрібні кошти на лікування - ВООЗ

Як уберегтися від інфекцій, що переносять гризуни: утримуйте оселю та двір у чистоті, не залишайте сміття й харчові відходи, закривайте щілини у стінах, ставте сітки, використовуйте безпечні пастки та родентициди, зберігайте їжу в щільно закритих контейнерах, вживайте лише кип’ячену чи бутильовану воду, ретельно готуйте м’ясо та інші продукти, мийте руки після контакту з тваринами, землею та овочами, не купайтеся у водоймах зі стоячою водою чи біля пасовищ, після купання – приймайте душ, а порізи обробляйте антисептиком, щороку вакцинуйте собак і худобу від лептоспірозу.

Медики наголошують: у разі появи симптомів, схожих на лептоспіроз, не можна зволікати – потрібно негайно звернутися до лікаря й почати лікування, адже саме рання терапія може врятувати життя.

В Україні за тиждень на понад 45% зросла кількість хворих на COVID-19