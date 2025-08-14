Всесвітній день косатки та День народження "Telegram": що ще святкують 14 серпня

$41.430.02
13 серпня, 19:25 • 10280 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 23395 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 30776 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 32685 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 37094 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 73428 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76187 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 145045 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65906 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 121192 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Китай ввів санкції проти двох банків з ЄС13 серпня, 17:48 • 5118 перегляди
У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР13 серпня, 18:10 • 5308 перегляди
Нічого не буде вирішуватися без Києва: в ОП заявили про єдність США, Європи та України13 серпня, 18:13 • 5022 перегляди
Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб13 серпня, 18:22 • 7802 перегляди
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph13 серпня, 18:50 • 11864 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 145046 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 121193 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 112553 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 123508 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 94713 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 21711 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 44482 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 97989 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 114604 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 47575 перегляди
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Brent

Всесвітній день косатки та День народження "Telegram": що ще святкують 14 серпня

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Сьогодні, 14 серпня, відзначають Всесвітній день косатки та День народження месенджера Telegram. Християни святкують Свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке завершує Успенський піст.

Всесвітній день косатки та День народження "Telegram": що ще святкують 14 серпня

Сьогодні, 14 серпня, відзначають Всесвітній день косатки та День народження месенджера "Telegram". Християни святкують Свято Успіння Пресвятої Богородиці, пише УНН.

Всесвітній день косатки

Цей день віддають данину красі й силі океану, одним з головних символів якого є косатка. Її збереження — це захист океану й природи. Це день, коли люди згадують, наскільки глибокою є взаємозалежність між косатками, морськими екосистемами та ними.

День народження месенджера "Telegram"

Свято відзначають щорічно 14 серпня. Воно присвячене популярному месенджеру, який став невід’ємною частиною комунікації для мільйонів людей по всьому світу. "Telegram" відомий своїм високим рівнем безпеки, швидкістю передачі даних та багатофункціональністю. Це робить його одним з найпопулярніших додатків для спілкування.

"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12.08.25, 09:40 • 144593 перегляди

Завершення Успінського посту

Закінчується найкоротший з усіх постів у Церкві - Успінський. Перші згадки про нього датовані 450 роком. Присвячений цей піст двом святам – Преображенню Господню та Успінню Богородиці. Саме Успінням Богородиці і закінчую піст.

Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці є великим християнським святом, під час якого Церква прославляє завершення земного життя Божої Матері – Діви Марії. Але слово "Успіння" вказує, що Богородиця завершила Своє життя не так, як інші люди. Вона не померла, але ніби на короткий час заснула. Богородиця не залишила світ і вірних, бо продовжує Своє служіння всім, хто з вірою просить Її про допомогу.

Перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського

Перенесення святих мощей преподобного Феодосія Печерського сталося через сімнадцять років після його смерті. У 1091 році на раді братії Києво-Печерського монастиря було вирішено розкрити місце поховання преподобного Феодосія і перенести його святі мощі в соборний Успенський храм. Знайти святі мощі було доручено преподобному Нестору Літописцю, який згодом описав їх відкриття.

Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць11.08.25, 15:35 • 227528 переглядiв

Павло Зінченко

Суспільство
Telegram