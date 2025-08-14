Всесвітній день косатки та День народження "Telegram": що ще святкують 14 серпня

Сьогодні, 14 серпня, відзначають Всесвітній день косатки та День народження месенджера "Telegram". Християни святкують Свято Успіння Пресвятої Богородиці, пише УНН.

Всесвітній день косатки

Цей день віддають данину красі й силі океану, одним з головних символів якого є косатка. Її збереження — це захист океану й природи. Це день, коли люди згадують, наскільки глибокою є взаємозалежність між косатками, морськими екосистемами та ними.

День народження месенджера "Telegram"

Свято відзначають щорічно 14 серпня. Воно присвячене популярному месенджеру, який став невід’ємною частиною комунікації для мільйонів людей по всьому світу. "Telegram" відомий своїм високим рівнем безпеки, швидкістю передачі даних та багатофункціональністю. Це робить його одним з найпопулярніших додатків для спілкування.

Завершення Успінського посту

Закінчується найкоротший з усіх постів у Церкві - Успінський. Перші згадки про нього датовані 450 роком. Присвячений цей піст двом святам – Преображенню Господню та Успінню Богородиці. Саме Успінням Богородиці і закінчую піст.

Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці є великим християнським святом, під час якого Церква прославляє завершення земного життя Божої Матері – Діви Марії. Але слово "Успіння" вказує, що Богородиця завершила Своє життя не так, як інші люди. Вона не померла, але ніби на короткий час заснула. Богородиця не залишила світ і вірних, бо продовжує Своє служіння всім, хто з вірою просить Її про допомогу.

Перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського

Перенесення святих мощей преподобного Феодосія Печерського сталося через сімнадцять років після його смерті. У 1091 році на раді братії Києво-Печерського монастиря було вирішено розкрити місце поховання преподобного Феодосія і перенести його святі мощі в соборний Успенський храм. Знайти святі мощі було доручено преподобному Нестору Літописцю, який згодом описав їх відкриття.

