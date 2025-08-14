Всемирный день косатки и День рождения "Telegram": что еще празднуют 14 августа

Сегодня, 14 августа, отмечают Всемирный день косатки и День рождения мессенджера "Telegram". Христиане празднуют Праздник Успения Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Всемирный день косатки

Этот день отдают дань красоте и силе океана, одним из главных символов которого является косатка. Ее сохранение — это защита океана и природы. Это день, когда люди вспоминают, насколько глубока взаимозависимость между косатками, морскими экосистемами и ими.

День рождения мессенджера "Telegram"

Праздник отмечают ежегодно 14 августа. Он посвящен популярному мессенджеру, который стал неотъемлемой частью коммуникации для миллионов людей по всему миру. "Telegram" известен своим высоким уровнем безопасности, скоростью передачи данных и многофункциональностью. Это делает его одним из самых популярных приложений для общения.

"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу

Завершение Успенского поста

Заканчивается самый короткий из всех постов в Церкви - Успенский. Первые упоминания о нем датированы 450 годом. Посвящен этот пост двум праздникам – Преображению Господню и Успению Богородицы. Именно Успением Богородицы и заканчивается пост.

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы является великим христианским праздником, во время которого Церковь прославляет завершение земной жизни Божией Матери – Девы Марии. Но слово "Успение" указывает, что Богородица завершила Свою жизнь не так, как другие люди. Она не умерла, но как будто на короткое время уснула. Богородица не оставила мир и верных, ибо продолжает Свое служение всем, кто с верой просит Ее о помощи.

Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского

Перенесение святых мощей преподобного Феодосия Печерского произошло через семнадцать лет после его смерти. В 1091 году на совете братии Киево-Печерского монастыря было решено вскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его святые мощи в соборный Успенский храм. Найти святые мощи было поручено преподобному Нестору Летописцу, который впоследствии описал их открытие.

Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну