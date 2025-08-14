Всемирный день косатки и День рождения "Telegram": что еще празднуют 14 августа

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 августа, 19:25 • 10126 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 23085 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 30611 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 32535 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 36958 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 73381 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 76153 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144946 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65895 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 121106 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.8м/с
77%
756мм
Популярные новости
Китай ввел санкции против двух банков из ЕС13 августа, 17:48 • 4968 просмотра
У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР13 августа, 18:10 • 5154 просмотра
Ничего не будет решаться без Киева: в ОП заявили о единстве США, Европы и Украины13 августа, 18:13 • 4910 просмотра
Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб13 августа, 18:22 • 7638 просмотра
США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph13 августа, 18:50 • 11779 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144944 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 121104 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 112491 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 123442 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 94656 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 21659 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 44440 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 97954 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 114569 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 47546 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Нефть марки Brent

Всемирный день косатки и День рождения "Telegram": что еще празднуют 14 августа

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Сегодня, 14 августа, отмечают Всемирный день косатки и День рождения мессенджера Telegram. Христиане празднуют Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который завершает Успенский пост.

Всемирный день косатки и День рождения "Telegram": что еще празднуют 14 августа

Сегодня, 14 августа, отмечают Всемирный день косатки и День рождения мессенджера "Telegram". Христиане празднуют Праздник Успения Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Всемирный день косатки

Этот день отдают дань красоте и силе океана, одним из главных символов которого является косатка. Ее сохранение — это защита океана и природы. Это день, когда люди вспоминают, насколько глубока взаимозависимость между косатками, морскими экосистемами и ими.

День рождения мессенджера "Telegram"

Праздник отмечают ежегодно 14 августа. Он посвящен популярному мессенджеру, который стал неотъемлемой частью коммуникации для миллионов людей по всему миру. "Telegram" известен своим высоким уровнем безопасности, скоростью передачи данных и многофункциональностью. Это делает его одним из самых популярных приложений для общения.

"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12.08.25, 09:40 • 144593 просмотра

Завершение Успенского поста

Заканчивается самый короткий из всех постов в Церкви - Успенский. Первые упоминания о нем датированы 450 годом. Посвящен этот пост двум праздникам – Преображению Господню и Успению Богородицы. Именно Успением Богородицы и заканчивается пост.

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы является великим христианским праздником, во время которого Церковь прославляет завершение земной жизни Божией Матери – Девы Марии. Но слово "Успение" указывает, что Богородица завершила Свою жизнь не так, как другие люди. Она не умерла, но как будто на короткое время уснула. Богородица не оставила мир и верных, ибо продолжает Свое служение всем, кто с верой просит Ее о помощи.

Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского

Перенесение святых мощей преподобного Феодосия Печерского произошло через семнадцать лет после его смерти. В 1091 году на совете братии Киево-Печерского монастыря было решено вскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его святые мощи в соборный Успенский храм. Найти святые мощи было поручено преподобному Нестору Летописцу, который впоследствии описал их открытие.

Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну11.08.25, 15:35 • 227523 просмотра

Павел Зинченко

Общество
Telegram