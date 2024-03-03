Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день ірландського віскі. Що ще можна відзначити третього березня

Сьогодні, третього березня, у багатьох країнах світу зоозахисники проводять різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня дикої природи, пише УНН.

Подія відзначається з 2013 року, згідно рішення Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй. Дата обрана не випадково – саме третього березня 1973 року була підписана Конвенція щодо заборони нелегальної торгівлі дикими тваринами та їхніми органами.

За оцінками фахівців, на той момент щорічні прибутки від цього нелегального бізнесу сягали 20 мільярдів доларів.

Україна приєдналася до цієї Конвенції у 1999 році та взяла на себе зобов’язання дотримуватися правил її правил, які полягають у ліквідації ринків, на яких незаконно продаються об’єкти флори та фауни, що перебувають на межі зникнення.

На даний момент прогнози науковців щодо збереження дикої природи на Землі є досить песимістичними. За останні 50 років кількість тварин на нашій планеті зменшилась на 60%.

За цей ще час кількість прісноводних представників фауни зменшилася майже на 80%.

Шанувальники ірландського сьогодні можуть долучитися до відзначення Дня, який присвячений їхньому улюбленому напою.

Дата святкування Міжнародного дня ірландського віскі третього числа третього місяця року обрана н випадково – класичні сорти цього напою проходять потрійну дистиляцію. До того ж, ірландській віскі, як мінімум, треба витримувати три роки.

Також сьогодні, у першу неділю березня, з 2009 року за ініціативи ЮНІСЕФ відбуваються різноманітні цікаві заходи з нагоди Всесвітнього дня дитячого телебачення та радіомовлення.

Подія надає ще одну платформу для спілкування та просування основних прав дітей. ЮНІСЕФ та медіа-партнери, які беруть участь у цій ініціативі, вважають, що подібні програми надзвичайно розширюють можливості молоді.

Вони можуть бути особливо важливим інструментом для сприяння рівності та надання дітям засобів і мови для розуміння того, чому важливо просувати права всіх дітей та молоді.

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я третього березня відзначається Всесвітній День слуху.

Мета події - привернення уваги людства до вушних хвороб та завчасної профілактики: гігієна, лікування інфекційних та простудних захворювань, свідоме користування навушниками, уникнення сильного шуму тощо.

Творчі люди та шанувальники літератури також сьогодні можуть доєднатися до Міжнародного дня письменника.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіска, які жили у Малій Азії та постраждали за віру у Христа.

Брати Євтропій та Клеонік, і їхній друг Василіск були проповідниками. Під час посилення гонінь на християн їх трьох схопили, жорстоко катували.

За наказом місцевого правителя Євтропія та Клеоніка розіп’яли, а Василіску відрубали голову.

Іменини третього березня святкують Василь, Ізабелла.