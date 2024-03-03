Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день ірландського віскі. Що ще можна відзначити третього березня

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9484 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70701 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155160 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152247 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125859 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133980 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85773 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93395 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98997 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89775 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
60%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10266 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6462 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5116 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4848 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5412 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152247 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223844 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373329 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309439 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2752 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14930 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31793 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28578 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125859 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день ірландського віскі. Що ще можна відзначити третього березня

Київ • УНН

 • 33887 перегляди

Зоозахисники по всьому світу проводять заходи, присвячені Всесвітньому дню дикої природи та підвищенню обізнаності про захист зникаючих видів тварин.

Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день ірландського віскі. Що ще можна відзначити третього березня

Сьогодні, третього березня, у багатьох країнах  світу зоозахисники проводять різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня дикої природи, пише УНН.

Подія відзначається з 2013 року, згідно рішення Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй. Дата обрана не випадково – саме третього березня 1973 року була підписана Конвенція щодо заборони нелегальної торгівлі дикими тваринами та їхніми органами.

За оцінками фахівців, на той момент щорічні прибутки від цього нелегального бізнесу сягали 20 мільярдів доларів.

Україна приєдналася до цієї Конвенції у 1999 році та взяла на себе зобов’язання дотримуватися правил її правил, які полягають у ліквідації ринків, на яких незаконно продаються об’єкти флори та фауни, що перебувають на межі зникнення.

На даний момент прогнози науковців щодо збереження дикої природи на Землі є досить песимістичними. За останні 50 років кількість тварин на нашій планеті зменшилась на 60%.

За цей ще час кількість прісноводних представників фауни зменшилася майже на 80%.

Шанувальники ірландського сьогодні можуть долучитися до відзначення Дня, який присвячений їхньому улюбленому напою.

Дата святкування Міжнародного дня ірландського віскі третього числа третього місяця року обрана н випадково – класичні сорти цього напою проходять потрійну дистиляцію. До того ж, ірландській віскі, як мінімум, треба витримувати три роки.

Також сьогодні, у першу неділю березня, з 2009 року за ініціативи ЮНІСЕФ відбуваються різноманітні цікаві заходи з нагоди Всесвітнього дня дитячого телебачення та радіомовлення.

Подія надає ще одну платформу для спілкування та просування основних прав дітей. ЮНІСЕФ та медіа-партнери, які беруть участь у цій ініціативі, вважають, що подібні програми надзвичайно розширюють можливості молоді.

Вони можуть бути особливо важливим інструментом для сприяння рівності та надання дітям засобів і мови для розуміння того, чому важливо просувати права всіх дітей та молоді.

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я третього березня відзначається Всесвітній День слуху.

Мета події - привернення уваги людства до вушних хвороб та завчасної профілактики: гігієна, лікування інфекційних та простудних захворювань, свідоме користування навушниками, уникнення сильного шуму тощо.

Творчі люди та шанувальники літератури також сьогодні можуть доєднатися до Міжнародного дня письменника.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіска, які жили у Малій Азії та постраждали за віру у Христа.

Брати Євтропій та Клеонік, і їхній друг Василіск були проповідниками. Під час посилення гонінь на християн їх трьох схопили, жорстоко катували.

За наказом місцевого правителя Євтропія та Клеоніка розіп’яли, а Василіску відрубали голову.

Іменини третього березня святкують Василь, Ізабелла.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Всесвітня організація охорони здоров'я
ЮНІСЕФ
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18