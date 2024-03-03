Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта
Киев • УНН
Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.
Сегодня, третьего марта, во многих странах мира зоозащитники проводят различные мероприятия по случаю Всемирного дня дикой природы, пишет УНН.
Событие отмечается с 2013 года, согласно решению Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Дата выбрана не случайно - именно третьего марта 1973 года была подписана Конвенция о запрете нелегальной торговли дикими животными и их органами.
По оценкам специалистов, на тот момент ежегодные доходы от этого нелегального бизнеса достигали 20 миллиардов долларов.
Украина присоединилась к этой Конвенции в 1999 году и взяла на себя обязательства соблюдать правила ее правил, которые заключаются в ликвидации рынков, на которых незаконно продаются объекты флоры и фауны, находящиеся на грани исчезновения.
На данный момент прогнозы ученых по сохранению дикой природы на Земле достаточно пессимистичны. За последние 50 лет количество животных на нашей планете уменьшилось на 60%.
За это еще время количество пресноводных представителей фауны уменьшилось почти на 80%.
Поклонники ирландского сегодня могут присоединиться к празднованию Дня, который посвящен их любимому напитку.
Дата празднования Международного дня ирландского виски третьего числа третьего месяца года выбрана н случайно - классические сорта этого напитка проходят тройную дистилляцию. К тому же, ирландскому виски, как минимум, надо выдерживать три года.
Также сегодня, в первое воскресенье марта, с 2009 года по инициативе ЮНИСЕФ проходят различные интересные мероприятия по случаю Всемирного дня детского телевидения и радиовещания.
Событие предоставляет еще одну платформу для общения и продвижения основных прав детей. ЮНИСЕФ и медиа-партнеры, участвующие в этой инициативе, считают, что подобные программы чрезвычайно расширяют возможности молодежи.
Они могут быть особенно важным инструментом для содействия равенству и предоставления детям средств и языка для понимания того, почему важно продвигать права всех детей и молодежи.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения третьего марта отмечается Всемирный День слуха.
Цель события - привлечение внимания человечества к ушным болезням и заблаговременной профилактике: гигиена, лечение инфекционных и простудных заболеваний, сознательное пользование наушниками, избежание сильного шума и тому подобное.
Творческие люди и поклонники литературы также сегодня могут присоединиться к Международному дню писателя.
По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые жили в Малой Азии и пострадали за веру во Христа.
Братья Евтропий и Клеоник, и их друг Василиск были проповедниками. Во время усиления гонений на христиан их троих схватили, жестоко пытали.
По приказу местного правителя Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову.
Именины третьего марта празднуют Василий, Изабелла.
Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта
Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.
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