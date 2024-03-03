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Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 04:19  •  11231 просмотра

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Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.

Сегодня, третьего марта, во многих странах  мира зоозащитники проводят различные мероприятия по случаю Всемирного дня дикой природы, пишет УНН.

Событие отмечается с 2013 года, согласно решению Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Дата выбрана не случайно - именно третьего марта 1973 года была подписана Конвенция о запрете нелегальной торговли дикими животными и их органами.

По оценкам специалистов, на тот момент ежегодные доходы от этого нелегального бизнеса достигали 20 миллиардов долларов.

Украина присоединилась к этой Конвенции в 1999 году и взяла на себя обязательства соблюдать правила ее правил, которые заключаются в ликвидации рынков, на которых незаконно продаются объекты флоры и фауны, находящиеся на грани исчезновения.

На данный момент прогнозы ученых по сохранению дикой природы на Земле достаточно пессимистичны. За последние 50 лет количество животных на нашей планете уменьшилось на 60%.

За это еще время количество пресноводных представителей фауны уменьшилось почти на 80%.

Поклонники ирландского сегодня могут присоединиться к празднованию Дня, который посвящен их любимому напитку.

Дата празднования Международного дня ирландского виски третьего числа третьего месяца года выбрана н случайно - классические сорта этого напитка проходят тройную дистилляцию. К тому же, ирландскому виски, как минимум, надо выдерживать три года.

Также сегодня, в первое воскресенье марта, с 2009 года по инициативе ЮНИСЕФ проходят различные интересные мероприятия по случаю Всемирного дня детского телевидения и радиовещания.

Событие предоставляет еще одну платформу для общения и продвижения основных прав детей. ЮНИСЕФ и медиа-партнеры, участвующие в этой инициативе, считают, что подобные программы чрезвычайно расширяют возможности молодежи.

Они могут быть особенно важным инструментом для содействия равенству и предоставления детям средств и языка для понимания того, почему важно продвигать права всех детей и молодежи.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения третьего марта отмечается Всемирный День слуха.

Цель события - привлечение внимания человечества к ушным болезням и заблаговременной профилактике: гигиена, лечение инфекционных и простудных заболеваний, сознательное пользование наушниками, избежание сильного шума и тому подобное.

Творческие люди и поклонники литературы также сегодня могут присоединиться к Международному дню писателя.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые жили в Малой Азии и пострадали за веру во Христа.

Братья Евтропий и Клеоник, и их друг Василиск были проповедниками. Во время усиления гонений на христиан их троих схватили, жестоко пытали.

По приказу местного правителя Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову.

Именины третьего марта празднуют Василий, Изабелла.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день ірландського віскі. Що ще можна відзначити третього березня
World Wildlife Day, International Irish Whiskey Day. What else can be celebrated on March 3
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Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

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