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ВР рекомендують ухвалити законопроект щодо штрафів за спалення лісу та залишків рослинності

ВР рекомендують ухвалити законопроект щодо штрафів за спалення лісу та залишків рослинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити за основу законопроект щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"Члени Комітету розглянули проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) №2339", - йдеться у повідомленні.

Автори законопроекту №2339 зазначають, що його метою є захистити право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити кількість пожеж, які виникають через це.

"Законопроектом пропонується суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обговорення народні депутати зазначали, що цей законопроект потрібно приймати швидко та вживати жорстких заходів щодо тих, хто порушує правила протипожежної безпеки, випалює суху рослинність, сміття, інші види відходів тощо.

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"Комітет за результатами розгляду прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №2339 за основу", - йдеться у повідомленні.

Додамо, забруднення атмосферного повітря внаслідок порушення правил, якщо це не створило небезпеку для людей, каратиметься штрафом від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

А знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень та залишків рослинності сільськогосподарського призначення каратиметься штрафом від 5400 до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, за інформацією ДСНС, в Україні основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є спалення сухої рослинності на присадибних ділянках та під час проведення сільгоспробіт.

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