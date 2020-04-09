У ДСНС розповіли про основні причини виникнення пожеж в екосистемах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є спалення сухої рослинності на присадибних ділянках та під час проведення сільгоспробіт. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
"Основними причинами пожеж в природних екосистемах, які зараз виникають, є переважно спалення сухої рослинності на присадибних ділянках та під час проведення сільгоспробіт, необережне поводження з вогнем, навмисні підпали", - розповів Демчук.
Нагадаємо, за фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомлялося в УНН, на ранок 6 квітня для ліквідації пожежі у Чорнобильській зоні рятувальники скинули авіацією 174 т води.
Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.