У ДСНС розповіли про основні причини виникнення пожеж в екосистемах

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є спалення сухої рослинності на присадибних ділянках та під час проведення сільгоспробіт. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.