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Через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. За фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу комунікації поліції в Київській області.

Через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження

"За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - повідомили у поліції.

При цьому правоохоронці розповіли, що загоряння сухої трави та чагарників сталося у зоні відчуження на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС. Для приборкання вогню та ліквідації задимлення задіяні авіація та спецтехніка. Наразі там працюють підрозділи ДСНС. Станом на 10-ту ранку, 6 квітня, нових осередків загоряння на території Київщини не виявлено.

Працівники відділу поліції зони ЧАЕС забезпечують охорону публічного порядку та контрольно-пропускний режим.

Нагадаємо, на ранок 6 квітня для ліквідації пожежі у Чорнобильській зоні рятувальники вже скинули авіацією 174 т води.

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