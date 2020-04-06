Через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу комунікації поліції в Київській області.
"За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - повідомили у поліції.
При цьому правоохоронці розповіли, що загоряння сухої трави та чагарників сталося у зоні відчуження на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС. Для приборкання вогню та ліквідації задимлення задіяні авіація та спецтехніка. Наразі там працюють підрозділи ДСНС. Станом на 10-ту ранку, 6 квітня, нових осередків загоряння на території Київщини не виявлено.
Працівники відділу поліції зони ЧАЕС забезпечують охорону публічного порядку та контрольно-пропускний режим.
Нагадаємо, на ранок 6 квітня для ліквідації пожежі у Чорнобильській зоні рятувальники вже скинули авіацією 174 т води.