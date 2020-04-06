Из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57027 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66431 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80136 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102273 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83870 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102385 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130845 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство

Из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство

Киев  •  УНН

 • 14240 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции в Киевской области.

"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - сообщили в полиции.

При этом правоохранители рассказали, что возгорание сухой травы и кустарников произошло в зоне отчуждения на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС. Для тушения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГСЧС. По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.

Напомним, на утро 6 апреля для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне спасатели уже сбросили авиацией 174 т воды.

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