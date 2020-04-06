Из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции в Киевской области.
"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - сообщили в полиции.
При этом правоохранители рассказали, что возгорание сухой травы и кустарников произошло в зоне отчуждения на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС. Для тушения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГСЧС. По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.
Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.
Напомним, на утро 6 апреля для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне спасатели уже сбросили авиацией 174 т воды.