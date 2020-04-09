В ГСЧС рассказали об основных причинах возникновения пожаров в экосистемах

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41551 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64945 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65339 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 92782 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77698 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101572 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105475 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130644 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130238 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В ГСЧС рассказали об основных причинах возникновения пожаров в экосистемах

В ГСЧС рассказали об основных причинах возникновения пожаров в экосистемах

Киев  •  УНН

 • 24022 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является сжигание сухой растительности на приусадебных участках и во время проведения сельхозработ. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"Основными причинами пожаров в природных экосистемах, которые сейчас возникают, являются преимущественно сожжение сухой растительности на приусадебных участках и во время проведения сельхозработ, неосторожное обращение с огнем, умышленные поджоги", - рассказал Демчук.

Напомним, по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Как сообщалось в УНН, на утро 6 апреля для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне спасатели сбросили авиацией 174 т воды.

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

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