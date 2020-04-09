В ГСЧС рассказали об основных причинах возникновения пожаров в экосистемах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является сжигание сухой растительности на приусадебных участках и во время проведения сельхозработ. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"Основными причинами пожаров в природных экосистемах, которые сейчас возникают, являются преимущественно сожжение сухой растительности на приусадебных участках и во время проведения сельхозработ, неосторожное обращение с огнем, умышленные поджоги", - рассказал Демчук.
Напомним, по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.
Как сообщалось в УНН, на утро 6 апреля для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне спасатели сбросили авиацией 174 т воды.
Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.