В ГСЧС рассказали об основных причинах возникновения пожаров в экосистемах

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является сжигание сухой растительности на приусадебных участках и во время проведения сельхозработ. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.