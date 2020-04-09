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ВР рекомендуют принять законопроект относительно штрафов за сжигание леса и остатков растительности

ВР рекомендуют принять законопроект относительно штрафов за сжигание леса и остатков растительности

Киев  •  УНН

 • 15659 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) №2339", - говорится в сообщении.

Авторы законопроекта №2339 отмечают, что его целью является защитить право граждан на безопасный воздух и окружающую среду, а также уменьшить количество пожаров, возникающих из-за этого.

"Законопроектом предлагается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обсуждения народные депутаты отмечали, что этот законопроект нужно принимать быстро и принимать жесткие меры в отношении тех, кто нарушает правила противопожарной безопасности, выжигает сухую растительность, мусор, другие виды отходов и тому подобное.

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"Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №2339 за основу", - говорится в сообщении.

Добавим, загрязнение атмосферного воздуха в результате нарушения правил, если это не создало опасность для людей, будет караться штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

А уничтожение или повреждение лесов, зеленых насаждений и остатков растительности сельскохозяйственного назначения будет караться штрафом от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, по информации ГСЧС, в Украине основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является сжигание сухой растительности на приусадебных участках и во время проведения сельхозработ.

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