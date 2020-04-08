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Лісова пожежа у Чорнобильській зоні: горіння в осередку у 4 га ліквідували

Лісова пожежа у Чорнобильській зоні: горіння в осередку у 4 га ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження станом на 8:00 8 квітня триває ліквідація лісової пожежі, наразі спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. Пожежу в одному з осередків поблизу села Рудня Осошня ліквідовано на площі 4 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як вказано, 6 квітня поблизу села Давидки Народицького району Житомирської області в поймі річки Грезля виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників. 7 квітня пожежа поширилась на кілька кварталів Денисовецького лісництва Зони відчуження у Київській області.

"Станом на 8:00 8 квітня спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. У Котовському лісництві Зони відчуження спостерігається горіння трав'яного настилу... між смт Поліське, селом Тараси та селом Володимирівка", - повідомили у ДСНС.

Як вказано, розповсюдження пожежі немає.

"O 6:10 пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки поблизу села Рудня Осошня Котовського лісництва ліквідовано на площі 4 га", - додали у відомстві.

Всього до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 274 осіб та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 189 рятувальників та 40 одиниць техніки, у т.ч. 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти.

"Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,013 мР/год., Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.). У зоні відчуження рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (Чорнобиль – 0,021 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,02 мР/год.)", - вказали у ДСНС.

Нагадаємо, 7 квітня площа лісової пожежі у Зоні відчуження збільшилась до 35 га.

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