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Площа лісової пожежі у Зоні відчуження збільшилась до 35 га

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Площа загоряння трав'яного настилу на території Котовського лісництва в зоні відчуження Чорнобильської АЕС у вівторок зросла до 35 гектарів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“Станом на 14:15 внаслідок пориву вітру сталося розповсюдження вогню по трав’яному настилу на 7, 8, 9 та 11 квартали Котовського лісництва площею до 35 га. До місця пожежі направлено 2 вертольоти Мі-8 ДСНС та планується передислокація 10 одиниць техніки та особовий склад з території Житомирської області”, — повідомили у ДСНС.

Зазначається, що пожежними літаками (АН-32П) вже здійснено 9 скидів — 72 тони води.

“Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ — 0,013 мР/год, Київська область — в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год)”, — додали в ДСНС.

Зазначимо, раніше у ДСНС повідомили, що станом на 07:00 у Чорнобильській зоні пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки спостерігалась на площі близько 10,5 га.

Нагадаємо, через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження. Поліція встановила чоловіка, який підпалив ліс у Чорнобильській зоні. 

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