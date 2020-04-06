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Поліція встановила чоловіка, який підпалив ліс у Чорнобильській зоні

Поліція встановила чоловіка, який підпалив ліс у Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Поліція встановила особу 27-річного чоловіка, який підпалив 50 гектарів лісу у зоні відчуження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

“На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га лісництва”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про загорання трав’яного настилу на території Котовського лісництва, що знаходиться на території зони відчуження, надійшло до поліції столичної області від рятувальників. Вже за кілька годин пожежу вдалося локалізувати.

“Під час проведення невідкладних заходів працівники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри молодому чоловіку. Триває слідство.

Як повідомляв УНН раніше, станом на на 7 ранку 6 квітня у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння двох осередків. Авіацією ДСНС здійснено 42 скидів води.

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