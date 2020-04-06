Полиция установила человека, который поджег лес в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Полиция установила личность 27-летнего мужчину, который поджег 50 гектаров леса в зоне отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
“В Киевской области полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение о возгорании травяного настила на территории Котовского лесничества, находящегося на территории зоны отчуждения, поступило в полицию столичной области от спасателей. Уже через несколько часов пожар удалось локализовать.
“Во время проведения неотложных мероприятий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он забавы ради в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер”, — говорится в сообщении.
По данным факту возбуждено уголовное производство ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.
Как сообщал УНН ранее, по состоянию на на 7 утра 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух ячеек. Авиацией ГСЧС осуществлено 42 сбросов воды.