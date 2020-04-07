У Чорнобильській зоні досі пожежа на 10 гектарах трави і лісу

ukru
16:58 • 60798 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 133718 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225851 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 228157 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228716 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 219111 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 191035 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185281 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145701 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150103 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144730 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150806 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 130074 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242794 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 39439 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225850 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 228156 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228715 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 219111 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 191035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 39439 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20831 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 130074 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144730 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112481 перегляди
Актуальне
У Чорнобильській зоні досі пожежа на 10 гектарах трави і лісу

У Чорнобильській зоні досі пожежа на 10 гектарах трави і лісу

Київ • УНН

 • 17847 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення на ранок 7 квітня триває ліквідація лісової пожежі, наразі пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки спостерігається на площі близько 10,5 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7:00 на території Котовського лісництва Зони відчуження спостерігається пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське та селом Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га. Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають", - повідомили у відомстві.

До гасіння залучено 120 осіб та 29 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 54 рятувальники та 10 одиниць техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня здійснено 19 скидів – 38 т води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скид - 174 т води. Наразі вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.

"Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,013 мР/год., Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (Чорнобиль – 0,2 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,55 мР/год, на КДП Дитятки 0,1 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,2 мР/год)", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження. Поліція встановила чоловіка, який підпалив ліс у Чорнобильській зоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73