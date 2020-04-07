В Чернобыльской зоне до сих пор пожар на 10 гектарах травы и леса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения на утро 7 апреля продолжается ликвидация лесного пожара, на данный момент пожар травяного настила и лесной подстилки наблюдается на площади около 10,5 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются", - сообщили в ведомстве.
К тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 спасателя и 10 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов - 38 т воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 61 сброс - 174 т воды. Сейчас вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.
"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения урови мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,2 мР/ч)", - добавили в ГСЧС.
Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство. Полиция установила мужчину, который поджег лес в Чернобыльской зоне.