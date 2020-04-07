В Чернобыльской зоне до сих пор пожар на 10 гектарах травы и леса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82494 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101997 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101304 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109174 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97441 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104322 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106380 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Чернобыльской зоне до сих пор пожар на 10 гектарах травы и леса

В Чернобыльской зоне до сих пор пожар на 10 гектарах травы и леса

Киев  •  УНН

 • 17842 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения на утро 7 апреля продолжается ликвидация лесного пожара, на данный момент пожар травяного настила и лесной подстилки наблюдается на площади около 10,5 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются", - сообщили в ведомстве.

К тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 спасателя и 10 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов - 38 т воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 61 сброс - 174 т воды. Сейчас вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения урови мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,2 мР/ч)", - добавили в ГСЧС.

Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство. Полиция установила мужчину, который поджег лес в Чернобыльской зоне.

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