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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Площадь лесного пожара в зоне отчуждения увеличилась до 35 га

Площадь лесного пожара в зоне отчуждения увеличилась до 35 га

Киев  •  УНН

 • 12633 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во вторник выросла до 35 гектаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личного состава с территории Житомирской области", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что пожарными самолетами (АН-32П) уже осуществлено 9 сбросов - 72 тонны воды.

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч)" , - добавили в ГСЧС.

Отметим, ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 07:00 в Чернобыльской зоне пожар травяного настила и лесной подстилки наблюдалась на площади около 10,5 га.

Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство. Полиция установила человека, который поджег лес в Чернобыльской зоне.

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