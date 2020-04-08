Лесной пожар в Чернобыльской зоне: горение в очаге в 4 га ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 8:00 8 апреля продолжается ликвидация лесного пожара, сейчас наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Пожар в одном из очагов вблизи села Рудня Осошня ликвидирован на площади 4 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как указано, 6 апреля вблизи села Давыдки Народичского района Житомирской области в пойме реки Грезля возник пожар травяного настила и кустарников. 7 апреля пожар распространился на несколько кварталов Денисовецкого лесничества Зоны отчуждения в Киевской области.
"По состоянию на 8:00 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. В Котовском лесничестве Зоны отчуждения наблюдается горение травяного настила... между пгт Полесское, селом Тарасы и селом Владимировка", - сообщили в ГСЧС.
Как указано, распространения пожара нет.
"O 6:10 пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи села Рудня Осошня Котовского лесничества ликвидировано на площади 4 га", - добавили в ведомстве.
Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 274 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 189 спасателей и 40 единиц техники, в т.ч. 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.
"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,021 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч, на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,02 мР/ч)" - указали в ГСЧС.
Напомним, 7 апреля площадь лесного пожара в зоне отчуждения увеличилась до 35 га.