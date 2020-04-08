Лесной пожар в Чернобыльской зоне: горение в очаге в 4 га ликвидировали

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 8:00 8 апреля продолжается ликвидация лесного пожара, сейчас наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Пожар в одном из очагов вблизи села Рудня Осошня ликвидирован на площади 4 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.